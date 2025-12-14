مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی کردستان از تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی و صادرات ۶۰۰ تن از این محصولات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  کلثوم مومنی- نگین مراد نژاد از فعالیت ۲۵۳ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان خبر داد و گفت: این مزارع در قالب سه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی و واحد‌های خرد و منفرد، با ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار و ۵۰۴ تن در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه یک واحد پرورش ماهی در قفس نیز با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تن در استان فعال است، افزود: همچنین ۱۰ مزرعه پرورش ماهی گرمابی با ظرفیت تولید ۲۳ تن و ۱۴ مزرعه پرورش ماهیان زینتی در استان وجود دارد.

مراد نژاد با اشاره به مجموع تولیدات آبزی‌پروری استان اظهار داشت: واحد‌های پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی استان در مجموع سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن انواع آبزی تولید می‌کنند که ظرفیت فعلی این واحد‌ها نیز در همین سطح است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به تولید ماهیان زینتی گفت: سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و ۲۲۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان تولید و روانه بازار می‌شود که این میزان در ۱۲ واحد پرورش آبزیان شامل ۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد مشاغل خانگی و خرد تولید می‌شود. بیشترین میزان ماهیان زینتی تولیدی استان به کشور عراق صادر می‌شود.

مراد نژاد تعداد اشتغال مستقیم در بخش آبزی‌پروری و صید از منابع آبی استان را هزار و ۴۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیل مناسب منابع آبی استان کردستان به‌عنوان یک استان غیرساحلی، متقاضیان جدیدی برای اخذ مجوز و احداث واحد‌های آبزی‌پروری اقدام کرده‌اند.

وی از برنامه‌ریزی استان برای توسعه پرورش ماهی خاویاری خبر داد و گفت: مزرعه پرورش ماهی خاویاری استان با ظرفیت تولید سالانه ۵ تن گوشت ماهی خاویار در مرحله اخذ پروانه تأسیس قرار دارد و تاکنون استحصال خاویار در استان انجام نشده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین از فعالیت دو واحد بسته‌بندی و قطعه‌بندی انواع آبزیان در شهرستان‌های دهگلان و سنندج خبر داد و اظهار داشت: به دلیل مازاد تولید، سالانه به‌طور متوسط ۶۰۰ تن از تولیدات استان شامل انواع آبزیان به سایر استان‌ها و کشور‌های دیگر صادر می‌شود و مابقی به صورت تازه خوری در داخل استان مصرف می‌شود.

مراد نژاد در پایان تصریح کرد: در راستای تحقق شاخص‌های برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات، احداث مزارع و مجتمع‌های جدید آبزی‌پروری، ماهی‌دار کردن استخر‌های دومنظوره کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در مزارع آبزی‌پروری با هدف استفاده بهینه از منابع آبی استان، از اولویت‌های برنامه تولید در استان به شمار می‌رود.

برچسب ها: کردستان ، شیلات ، جهاد کشاورزی
خبرهای مرتبط
کشت پاییزه گندم در شهرستان قروه
مرغداری‌های کردستان ۶۵ درصد از تولید گوشت مرغ نیاز مردم استان را تامین می کند
۶.۲ درصد سیب‌زمینی کشور در کردستان تولید می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
افزایش مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان
تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی در کردستان / صادرات ۶۰۰ تن به داخل و خارج از کشور
مصرف بیش از ۹۳۲ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج