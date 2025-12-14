مدیر شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی کردستان از تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی و صادرات ۶۰۰ تن از این محصولات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- نگین مراد نژاد از فعالیت ۲۵۳ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان خبر داد و گفت: این مزارع در قالب سه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی و واحد‌های خرد و منفرد، با ظرفیت تولید سالانه ۵ هزار و ۵۰۴ تن در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه یک واحد پرورش ماهی در قفس نیز با ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تن در استان فعال است، افزود: همچنین ۱۰ مزرعه پرورش ماهی گرمابی با ظرفیت تولید ۲۳ تن و ۱۴ مزرعه پرورش ماهیان زینتی در استان وجود دارد.

مراد نژاد با اشاره به مجموع تولیدات آبزی‌پروری استان اظهار داشت: واحد‌های پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی استان در مجموع سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن انواع آبزی تولید می‌کنند که ظرفیت فعلی این واحد‌ها نیز در همین سطح است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به تولید ماهیان زینتی گفت: سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و ۲۲۰ هزار قطعه ماهی زینتی در استان تولید و روانه بازار می‌شود که این میزان در ۱۲ واحد پرورش آبزیان شامل ۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد مشاغل خانگی و خرد تولید می‌شود. بیشترین میزان ماهیان زینتی تولیدی استان به کشور عراق صادر می‌شود.

مراد نژاد تعداد اشتغال مستقیم در بخش آبزی‌پروری و صید از منابع آبی استان را هزار و ۴۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیل مناسب منابع آبی استان کردستان به‌عنوان یک استان غیرساحلی، متقاضیان جدیدی برای اخذ مجوز و احداث واحد‌های آبزی‌پروری اقدام کرده‌اند.

وی از برنامه‌ریزی استان برای توسعه پرورش ماهی خاویاری خبر داد و گفت: مزرعه پرورش ماهی خاویاری استان با ظرفیت تولید سالانه ۵ تن گوشت ماهی خاویار در مرحله اخذ پروانه تأسیس قرار دارد و تاکنون استحصال خاویار در استان انجام نشده است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان همچنین از فعالیت دو واحد بسته‌بندی و قطعه‌بندی انواع آبزیان در شهرستان‌های دهگلان و سنندج خبر داد و اظهار داشت: به دلیل مازاد تولید، سالانه به‌طور متوسط ۶۰۰ تن از تولیدات استان شامل انواع آبزیان به سایر استان‌ها و کشور‌های دیگر صادر می‌شود و مابقی به صورت تازه خوری در داخل استان مصرف می‌شود.

مراد نژاد در پایان تصریح کرد: در راستای تحقق شاخص‌های برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات، احداث مزارع و مجتمع‌های جدید آبزی‌پروری، ماهی‌دار کردن استخر‌های دومنظوره کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون در مزارع آبزی‌پروری با هدف استفاده بهینه از منابع آبی استان، از اولویت‌های برنامه تولید در استان به شمار می‌رود.