مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از مصرف ۹۳۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۶۶ مترمکعب گاز طبیعی توسط نیروگاه تولید برق سیکل ترکیبی سنندج در هشت ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  احمد فعله‌گری گفت: تأمین سوخت نیروگاه تولید برق سیکل ترکیبی شهرستان سنندج در طول سال به‌طور کامل از طریق گاز طبیعی انجام می‌شود و این نیروگاه در فصل گرم سال بیش از ۷۰ درصد مصرف کل گاز استان را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به روند افزایشی مصرف گاز در بخش نیروگاهی افزود: مقایسه میزان مصرف گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در دو سال پیاپی و تا پایان آبان‌ماه سال جاری، نشان‌دهنده افزایش بیش از ۱۳ درصدی مصرف است؛ به طوری‌که میزان مصرف این نیروگاه در مدت مشابه سال گذشته ۸۲۳ میلیون و ۳۲۱ هزار مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه، میانگین مصرف روزانه گاز این نیروگاه را بین ۴ تا ۴.۵ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: با مقایسه مصرف سالانه گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج با کل مصرف گاز استان، این نیروگاه حدود ۳۲ درصد از گاز مصرفی استان را به خود اختصاص می‌دهد.

فعله‌گری در پایان بر نقش مهم نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در تأمین پایدار برق استان و اهمیت مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، سیکل ترکیبی ، گاز
خبرهای مرتبط
توصیه‌های ایمنی شرکت گاز کردستان برای استفاده از وسایل گازسوز
ضریب پوشش گازرسانی استان به ۱۰۰ درصد رسید
بانوان اسلام باید به جایگاه خود افتخار کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
افزایش مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان
تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی در کردستان / صادرات ۶۰۰ تن به داخل و خارج از کشور
مصرف بیش از ۹۳۲ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج