باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته بیشترین بارندگی در استان مربوط به انارستانک و طاهر آباد به ترتیب با ۲۹ و ۲۰ میلی متر بارش بوده است.

او افزود: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته، تا اواخر هفته جاری شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و گرد و خاک در استان خواهیم بود و رگبار و رعد و برق نیز دور از انتظار نیست.

لطفی اظهار کرد: در روز‌های یکشنبه و دوشنبه بارندگی‌ها در استان پراکنده خواهد بود، اما برای روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در روز چهارشنبه احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و مستعد وجود دارد، بیان کرد: روند کاهشی دمای هوا نیز تا دوشنبه ادامه دارد.