رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از شناسایی و دستگیری ۳۲ سارق و مالخر در طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ صادقی رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران به مدت ۳ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان جنوبی این طرح را با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌های سطح استان اجرایی کردند که در این رابطه ۳۲ سارق و مالخر شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتت‌های جداگانه دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید

سرهنگ صادقی بیان کرد: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی، به ۷۲ فقره انواع سرقت در سطح استان اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی اظهار کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.