انتخاب بروکری با کمترین اسپرد و کمیسیون ارتباط کاملا مستقیمی در سودآوری معاملات شما در بازارهای مالی جهانی دارد. در بازار فارکس، جایی که اختلاف چند دهم پیپ میتواند تفاوت بین سود و زیان یک معامله را رقم بزند، اسپرد (Spread) یکی از مهمترین هزینههای معاملاتی محسوب میشود. به همین دلیل، انتخاب بروکری که کمترین اسپرد ممکن (حتی از صفر پیپ) را ارائه دهد، برای بسیاری از معاملهگران حرفهای و مبتدی از اهمیت بالایی برخورداراست.
در این مقاله، ابتدا بهصورت تخصصی بررسی میکنیم که اسپرد چیست، چرا پایین بودن آن حیاتی است، کدام نمادها بیشترین حساسیت را نسبت به اسپرد دارند و اسپرد صفر دقیقاً به چه معناست. سپس در پایان، یک بروکر بین المللی فارکس معتبر که اسپردهای رقابتی و حسابهای مناسب برای معاملهگران ایرانی ارائه میدهد یعنی inveslo.com را معرفی خواهیم کرد.
اسپرد (Spread) در سادهترین تعریف، اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک نماد معاملاتی است. در واقع زمانی که یک معامله را باز میکنید، پوزیشن شما بلافاصله با مقدار اسپرد وارد ناحیه منفی میشود؛ به همین دلیل میتوان گفت اسپرد هزینه پنهان اما قطعی ورود به معامله است.
برای مثال، اگر قیمت EURUSD به شکل زیر باشد:
اسپرد در این معامله ۲ پیپ است، یعنی قیمت باید حداقل ۲ پیپ در جهت درست حرکت کند تا معامله به نقطه سربهسر برسد. هرچه این فاصله کمتر باشد، معامله سریعتر وارد سود میشود و فشار روانی کمتری به تریدر وارد میگردد.
اهمیت اسپرد فقط به عدد آن محدود نمیشود، بلکه رفتار اسپرد در شرایط مختلف بازار نیز نقش کلیدی دارد. هر چه اسپرد:
هزینه کلی معاملات کاهش پیدا میکند، مخصوصاً برای تریدرهایی که تعداد معاملات بالایی دارند یا با حجم زیاد کار میکنند.
قیمت با نوسان کوچکتری وارد محدوده سود میشود و اجرای استراتژیهایی مثل اسکالپ یا معاملات کوتاهمدت دقیقتر خواهد بود.
یعنی در زمان اخبار، نوسانات شدید یا ساعات کمحجم بازار بهصورت ناگهانی افزایش پیدا نکند؛ این موضوع باعث میشود ریسک غیرمنتظره و اسلیپیج کاهش یابد.
در مجموع، اسپرد پایین و پایدار نهتنها هزینه معامله را کم میکند، بلکه کیفیت اجرای سفارشها، کنترل ریسک و امکان استفاده از استراتژیهای دقیقتر و سریعتر را به شکل قابل توجهی بهبود میدهد؛ موضوعی که برای معاملهگران حرفهای یک مزیت رقابتی واقعی محسوب میشود.
پایین بودن اسپرد مزایای مهمی دارد که مستقیماً روی نتیجه نهایی معاملات تأثیر میگذارد؛ یعنی حتی اگر تحلیل درستی داشته باشید، اسپرد بالا میتواند بخش زیادی از سود شما را از بین ببرد.
فرض کنید یک تریدر روزانه ۲۰ معامله اسکالپ روی EURUSD انجام میدهد:
حالا اگر همین معاملات با اسپرد ۰.۵ پیپ انجام شوند:
یعنی بدون تغییر در استراتژی یا مهارت، فقط با انتخاب بروکر با اسپرد پایین، بخش قابل توجهی از سود حفظ میشود. به همین دلیل تریدرهای پرمعامله بیشترین حساسیت را نسبت به اسپرد دارند.
وقتی اسپرد بالا باشد، قیمت واقعی ورود شما از نقطه تحلیلی فاصله میگیرد.
مثلاً تحلیل شما روی طلا (XAUUSD) این است که روی 2030.00 وارد خرید شوید:
این تفاوت باعث میشود:
در نتیجه، اسپرد پایین باعث میشود ورود و خروج دقیقتر و حرفهایتر اجرا شود.
در استراتژیهایی مثل اسکالپ، هدف هر معامله معمولاً ۳ تا ۱۰ پیپ است.
اگر اسپرد بالا باشد:
به همین دلیل:
استراتژیهایی که روی کاغذ سودده هستند، با اسپرد بالا در عمل شکست میخورند.
اسپرد پایین باعث میشود این نوع استراتژیها قابل اجرا و پایدار باشند.
از نظر روانی، یکی از آزاردهندهترین مسائل برای تریدر این است که:
اسپرد پایین باعث میشود معامله:
این موضوع بهطور مستقیم از:
جلوگیری میکند.
برای برخی سبکهای معاملاتی مثل اسکالپ، دیتریدرینگ و معامله روی طلا، اسپرد بالا فقط یک «هزینه بیشتر» نیست؛ بلکه میتواند کل استراتژی را غیرقابل استفاده کند. به همین دلیل، انتخاب بروکری با اسپرد پایین و پایدار یکی از پایهایترین تصمیمها برای موفقیت بلندمدت در بازار فارکس است.
وقتی یک بروکر اعلام میکند «اسپرد از صفر»، به این معنا نیست که معامله کاملاً بدون هزینه است.
در حسابهای Zero Spread معمولاً:
این مدل برای تریدرهای حرفهای شفافتر و مقرونبهصرفهتر است، مخصوصاً در حجمهای بالا.
نمادهایی مثل:
به دلیل حجم معاملات بالا، اسپرد آنها معمولاً کم است، اما حتی اختلاف چند دهم پیپ هم در معاملات پرتعداد بسیار مهم میشود.
طلا یکی از حساسترین نمادها نسبت به اسپرد است؛ چون:
اسپرد بالا روی طلا میتواند سود یک استراتژی قوی را کاملاً از بین ببرد.
در نمادهایی مثل:
وجود اسپرد پایین به اجرای دقیق معاملات تایمفریم پایین کمک زیادی میکند.
|
سبک معاملاتی
|
اهمیت اسپرد
|
اسکالپ
|
بسیار حیاتی
|
دیتریندینگ
|
بسیار زیاد
|
سوئینگ
|
متوسط
|
پوزیشن تریدینگ
|
کمتر ولی مهم
اگر اسکلپر هستید، اسپرد پایین یک انتخاب نیست، یک ضرورت است.
ارائه اسپرد بسیار پایین نیازمند:
بسیاری از بروکرها صرفاً بهصورت تبلیغاتی از عبارت «اسپرد صفر» استفاده میکنند، اما در عمل اسپرد متغیر و اجرای ضعیفی دارند.
اگر میخواهید هزینه معاملات را کاهش دهید، اسپرد پایین یا صفر پیپ یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باید در انتخاب بروکر بررسی شود؛ بهخصوص اگر:
