پاسخ عجیب وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت کالا در شب یلدا + فیلم

اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت محصولات شب یلدا خبرساز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی اظهاراتی گفت: قیمت محصولات شب یلدا بستگی به وجدان و انصاف فروشندگان دارد.

 

 

 

