هراس صهیونیست‌ها از قدرتمند شدن توانمندی موشکی ایران + فیلم

گزارش رسانه اسرائیلی از هراس صهیونیست ها از توسعه برنامه موشکی ایران که ادعاهای بلند پروازانه رژیم را زیر سوال می برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش اخیر رسانه صهیونیستی اعتراف می کند که ضربه به برنامه موشکی ایران، کمتر از آن چیزی بوده که انتظارش را داشتند.

