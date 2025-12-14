\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0636\u0631\u0628\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0686\u06cc\u0632\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n