باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر گونجی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین گفت: ساخت و آماده سازی این واحدها در قالب پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان بوئین زهرا با ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و این واحدها در حال حاضر نیز آماده واگذاری به متقاضیان است.
به گفته این مسئول، تنها مرحله باقیمانده این پروژه، عملیات زیرسازی و آسفالت محوطهها است که براساس برنامهریزیهای انجامشده، ظرف مدت یک ماه آینده به اتمام میرسد.
گونجی در توضیح جزییات این طرح بیان کرد: این واحدها در ۱۷ بلوک طراحی شده که هر بلوک شامل ۳۲ واحد و هر طبقه آن نیز دارای چهار واحد مسکونی میباشد که هم اکنون نیز ۱۱ بلوک آن به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین در خصوص قیمت تمام شده این واحدها بیان کرد: قیمت تمام شده هر متر مربع در بلوکهای تحویل شده فاز اول، ۱۱۰ میلیون ریال بود و قیمت واحدهای بلوکهای بعدی که آماده واگذاری هستند نیز هنوز نهایی نشده است.
وی، مهمترین چالش پیشروی این پروژه را تامین آورده مالی متقاضیان دانست و افزود: با توجه به افزایش تورم، برخی از متقاضیان در تکمیل آورده خود با مشکل مواجه شدهاند و برای این منظور تسهیلات ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی برای هر واحد در نظر گرفته شد.
گونجی تاکید کرد: متقاضیان علاوه بر پرداخت اقساط تسهیلات، بدهی به پیمانکار نیز دارند و تنها پس از تکمیل آورده خود، واحدها به آنان تحویل داده خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین ضمن تقدیر از حمایتهای ویژه فرماندار بویینزهرا از پیمانکاران این پروژه، بیان کرد: تمامی واحدهای ساخته شده مجهز به آب، برق و گاز هستند و از نظر فنی نیز آماده سکونت میباشند.
منبع: ایرنا