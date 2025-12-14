با رویکرد احترام به قوانین رانندگی ، کاهش سوانح و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات دهی ناوگان حمل ونقل عمومی به شهروندان ، مدیریت شهری منطقه ۱۸ تمهیدات ویژه ای را در معابر به اجرا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، مجید ملا محمدی اردکانی معاون حمل ونقل وترافیک منطقه با اعلام این خبر گفت : تقاطع خیابانهای مهر به زقر و همچنین نامدار به طالقانی از دیر باز آبستن بروز سوانح متعدد رانندگی بوده که تلاشهای گذشته مدیریت شهری بنا به وجود املاک معارض نتایج مطلوبی در پی نداشت . 

وی ادامه داد : با جداسازی بخش پیاده رو زیر گذر زقر و عقب نشینی املاک معارض موجود ، تمهیدات ویژه ای برای نصب چندین پایه چراغ راهنمائی در تقاطع خیابانهای مهر به زقر و همچنین نامدار به طالقانی اتخاذ تا درصد قابل توجهی از سوانح رانندگی کاهش یابد.

این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خویش به بهبود سیستم روشنائی پایانه اتوبوس های خط ده تندرو اشاره و اظهار داشت : به منظور بهبود کیفیت خدمات دهی به شهروندان در شب هنگام ، تعداد ۲۴ لوکس روشنائی در این محل نصب و مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت.

برچسب ها: شهرداری منطقه ۱۸ ، سوانح رانندگی
