باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در خصوص تعمیرات نیروگاهی، اعلام شد که حدود ۱۱۱ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی برای امسال پیش‌بینی شده است. با توجه به اوج مصرف برق در نیمه اول سال، انجام تعمیرات در واحد‌های نیروگاهی از اردیبهشت ماه تا انتهای شهریور به هیچ وجه ممکن نیست و هیچ‌یک از واحد‌های نیروگاهی مجاز به خروج از مدار برای تعمیرات در این دوره نخواهند بود.

از مهرماه برنامه‌ریزی تعمیرات این ۱۱۱ هزار مگاوات آغاز خواهد شد و تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت تا همه واحد‌هایی که نیاز به تعمیرات دوره‌ای، بازدید و اورهال دارند، برای پیک سال آینده و تولید برق در اوج مصرف آماده شوند. در سال‌های اخیر، محدودیت‌های سوخت نیز چالش‌هایی را در این روند ایجاد کرده است که سعی می‌شود در زمان شش تا هفت ماهه برای برنامه‌ریزی تعمیرات، این محدودیت‌ها لحاظ شود.

در خصوص واحد‌های بار راندمان پایین نیز اعلام شد که در نیمه دوم سال، با کاهش مصرف برق، نیروگاه‌های بیشتری برای تأمین برق موجود خواهد بود و واحد‌های با راندمان پایین از مدار خارج خواهند شد، در حالی که واحد‌های با راندمان بالاتر در مدار باقی خواهند ماند؛ تا ۱۰ آذرماه بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی آغاز شده است و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام می‌شود که کمترین تعمیرات در زمان محدودیت‌های سوخت انجام شود. امید است تمام آیتم‌های تعمیراتی تا اردیبهشت سال آینده طبق برنامه‌ریزی انجام شده به پایان برسد.