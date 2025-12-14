باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - ابطحی معاون پژوهش وزارت علوم در آئین گرامیداشت هفته پژوهش با بیان اینکه جهان بر پایه حکمت و عدل الهی و بر اساس قوانین مشخص آفریده شده است، افزود: اگر جهان قانون‌مند نبود، برخورد علمی با آن معنا نداشت. خداوند ابزار شناخت این قوانین، یعنی خرد و دانش، را در اختیار انسان قرار داده تا با کشف قوانین طبیعت به قدرت و پیشرفت دست یابد.

معاون پژوهش وزارت علوم با اشاره به نقش علم در قدرت‌آفرینی جوامع افزود: علم به انسان قدرت می‌دهد و همین نگاه علمی به هستی موجب پیشرفت کشورها شده است. عقب‌ماندگی برخی جوامع اسلامی نه به دلیل نبود ظرفیت، بلکه به علت ضعف در تلاش و بهره‌گیری از دانش است.

ابطحی با مرور سیر تحولات انقلاب‌های صنعتی گفت: انقلاب صنعتی اول با ابداع ماشین بخار آغاز شد و زمینه پیشی گرفتن جوامع غربی را فراهم کرد. انقلاب صنعتی دوم با تولید انبوه، گسترش کارخانه‌ها و برق‌دار شدن صنایع فاصله میان کشورهای غربی و جهان اسلام را افزایش داد و انقلاب صنعتی سوم با محوریت اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات، این شکاف را عمیق‌تر کرد.

وی افزود: امروز جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار دارد؛ انقلابی مبتنی بر اینترنت اشیاء، محاسبات ابری، ربات‌ها و تولید هوشمند و پایدار. سؤال اساسی این است که آیا بستر لازم برای بروز این فناوری‌ها را فراهم کرده‌ایم یا خیر.

معاون پژوهش وزارت علوم با انتقاد از وابستگی به منابع طبیعی تصریح کرد: تکیه بر ذخایر نفتی و معدنی به معنای حضور در دو قرن گذشته است. ثروت واقعی کشورها نیروی انسانی خلاق است. کشورهایی که بر منابع طبیعی تکیه دارند، هر روز فقیرتر و کشورهایی که بر سرمایه انسانی تمرکز می‌کنند، غنی‌تر می‌شوند.

وی با اشاره به ارزش تقریبی ذخایر نفتی ایران گفت: حتی اگر کل نفت کشور یک‌جا فروخته شود، این ثروت در برابر ظرفیت خلق ثروت توسط نیروی انسانی ناچیز است. کشوری که فردای انقلاب صنعتی چهارم را درک می‌کند، آموزش‌وپرورش را مولدترین نهاد خود می‌داند و دانش‌آموزان خلاق را اصلی‌ترین سرمایه می‌شمارد.

ابطحی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نسل‌های آینده خاطرنشان کرد: امیدوارم فرزندان خلاق و توانمند ایران، کشوری شکوفاتر از آنچه ما تحویل گرفته‌ایم، به نسل بعدی بسپارند و خداوند همه ما را در مسیری که مورد رضایت اوست، موفق بدارد.