عید حنوکا؛ بهانه صهیونیست‌ها برای یورش به مسجدالاقصی + فیلم

۱۴ دسامبر، شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی یورش می‌برند تا عیدی به نام «حنوکا» را جشن بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن ساختگی حنوکا، که در تورات نیز به آن اشاره شده، بهانه‌ای برای صهیونیست هاست که حرمت مسجدالاقصی را بشکنند و به این مکان مقدس یورش ببرند.

