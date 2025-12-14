باشگاه خبرنگاران جوان- اصغر نوراله زاده در جمع روسای دانشگاهها و فناوران مراغه گفت:تخصیص ۵۰ همت تسهیلات در قالب اوراق توسعه فناوری با مجوز بانک مرکزی در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: شرکتهای فعال در حوزه درمان و سلامت به عنوان اولویت ملی از بیشترین حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بهرهمند خواهند شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افزود: همچنین ۲۰ همت نیز در قالب مشارکت در طرح و تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان تخصیص یافته است.
وی گفت:در طول سالهای گذشته ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توانمندسازی برای شرکتهای دانش بنیان در آذربایجان شرقی پرداخت شد.
نوراله زاده اضافه کرد: در این استان ۳۵۶ شرکت دانش بنیان فعال است که تعداد سه و نیم درصد شرکتهای کشور است.
سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: مراغه به عنوان دومین شهر دانشگاهی آذربایجان شرقی پس از تبریز، نیازمند زیرساختهای فناوری روز برای تحقیق و پژوهش است.
وی افزود:برای حمایت از واحدهای فناور ایجاد پارک علم و فناوری یک ضرورت است.
امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه گفت:مراغه ظرفیت کم نظیر در حوزه کشاورزی دارد و سنتی بودن تولید در این بخش بروز رسانی فناوری را ضروری ساخته است.
وی با اشاره به تحصیل ۱۳ هزار دانشجو در دانشگاههای مراغه خواستار حمایت صندوق فناوری ریاست جمهوری از مراکز رشد و واحدهای فناور دانشگاههای شهرستان شد.
گفتنی است در این جلسه روسای دانشگاهها، مدیران شرکتهای دانش بنیان و فناور مراغه مشکلات و درخواستهای خود را ارائه کردند.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما