آتش نشانان شهر باران، ساعت ۴ صبح امروز آتش سوزی یک مغازه اغذیه فروشی در خیابان سردار جنگل و یک انبار در محله حمیدیان این شهر را مهار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: حوالی ساعت ۴ صبح امروز (یکشنبه ۲۳ آذر ماه) آتش سوزی در یک باب مغازه اغذیه فروشی در خیابان سردار جنگل به مرکز ۱۲۵ اطلاع داده شد. دقایقی پس از آن هم آتش سوزی یک باب انبار در حمیدیان رشت به این مرکز اطلاع داده شد.

از ۴ ایستگاه آتش نشانی مجاور ۹ خودروی عملیاتی به همراه ۱۹ آتش نشان و افسر ارشد به محل‌های حادثه اعزام شدند.

خوشبختانه در این ۲ حادثه به کسی آسیب جانی نرسید، علت حوادث در دست بررسی است. همچنین آتش در لحظات اولیه مهار شد و به همجوار سرایتی نداشت.