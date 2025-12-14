براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد شاخص کیفی هوا _ منتهی به ساعت ۰۹:۳۰ در شهرهای آبادان ۱۵۱، خرمشهر ۱۵۷، اندیمشک ۱۵۵،دشت ازادگان ۱۵۶، شوشتر ۱۵۴، ماهشهر ۱۵۵ و هویزه ۱۵۷ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم است.

این شاخص در شهرهای اهواز۱۴۸، بهبهان ۱۴۷، دزفول ۱۲۹، شادگان ۱۳۷ و شوش ۱۲۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در شهرهای امیدیه، ایذه، رامشیر ، رامهرمز و مسجد. سلیمان قابل قبول ارزیابی و هندیجان تنها شهر با هوای پاک است..

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور