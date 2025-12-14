مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار برق شرکت آب نیرو گفت: اگر بارش‌های ما به گونه‌ای نباشد که مخازن‌مان به وضعیت نرمالی برسند، قطعاً با کاهش تولید برق مواجه خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسین علوی، مدیر امور برنامه‌ریزی تولید و بازار برق شرکت آب نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سال آبی ما سه ماه از آن گذشته و وضعیت بارش‌ها به وضوح نشان‌دهنده بسیاری از مسائل است. معمولاً بارش‌ها باید از شهریور ماه شروع شود، اما در سال‌های اخیر، به ویژه در ۱۰ سال گذشته، بارش‌ها معمولاً از اواخر شهریور آغاز می‌شد و در مهر و آبان به اوج خود می‌رسید.

او ادامه داد:، اما امسال، اولین بارش‌ها را در آذر ماه شاهد بودیم و این موضوع نگرانی‌هایی را برای فصل زمستان ایجاد کرده است. در مجموع، اگر بارش‌های ما به گونه‌ای نباشد که مخازن‌مان به وضعیت نرمالی برسند، قطعاً با کاهش تولید برق مواجه خواهیم شد.

علوی خاطرنشان کرد که امسال یکی از بدترین سال‌ها باتوجه به شرایط آبی کشور بوده است و افزود: ما در تابستان گذشته تقریباً ۱۶۰۰ گیگابایت ساعت تولید انرژی داشتیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، برق آبی
خبرهای مرتبط
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
از ابتدای سال تاکنون رقم خورد؛
تعمیرات اساسی و بهسازی ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور قدرت و فوق توزیع برق در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مهمترین مشکل کشور ناترازی مدیریت و تفکر شماست
۰
۲
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
آخرین اخبار
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم