باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حسین علوی، مدیر امور برنامهریزی تولید و بازار برق شرکت آب نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سال آبی ما سه ماه از آن گذشته و وضعیت بارشها به وضوح نشاندهنده بسیاری از مسائل است. معمولاً بارشها باید از شهریور ماه شروع شود، اما در سالهای اخیر، به ویژه در ۱۰ سال گذشته، بارشها معمولاً از اواخر شهریور آغاز میشد و در مهر و آبان به اوج خود میرسید.
او ادامه داد:، اما امسال، اولین بارشها را در آذر ماه شاهد بودیم و این موضوع نگرانیهایی را برای فصل زمستان ایجاد کرده است. در مجموع، اگر بارشهای ما به گونهای نباشد که مخازنمان به وضعیت نرمالی برسند، قطعاً با کاهش تولید برق مواجه خواهیم شد.
علوی خاطرنشان کرد که امسال یکی از بدترین سالها باتوجه به شرایط آبی کشور بوده است و افزود: ما در تابستان گذشته تقریباً ۱۶۰۰ گیگابایت ساعت تولید انرژی داشتیم.