شهروندخبرنگار ما تصاویری از ابراز خرسندی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌ها را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز استان گلستان از آسفالت کوچه‌های روستا ابراز خرسندی کردند. کفش‌های گِلی و لباس‌های خاک‌آلود را در دل خود داشتند. محمد، علی و رضا اولین کسانی بودند که با دوچرخه‌هایشان بر روی آسفالت تازه نفس کشیدند؛ خنده‌هایشان در کوچه پیچید و شادی‌شان به همه خانه‌ها رسید وجوانان حالا امید بیشتری به ماندگاری در روستا دارند؛ چون آسفالت تنها یک خیابان نیست، بلکه نشانه‌ای از توسعه روستایی و توجه به آینده است. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

شادی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌های روستا

شادی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌های روستا

شادی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌های روستا

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آسفالت کوچه ها ، شادی کودکان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
گلایه اهالی روستای علی آباد از روکش فرسوده آسفالت معابر
شهروند خبرنگار آذربایجان شرقی؛
گلایه شهروندان تبریزی از نیمه کاره رها شدن مرمت کوچه صفا در منطقه رواسان
شهروند خبرنگار سیستان و بلوچستان؛
گوشه هایی از مشکلات شهرک جهاد زاهدان از زبان شهروندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خریداران اطلس G در انتظار تحویل خودرو
رنجش ایلامی ها از هدررفت آب + فیلم
بارش ترنم باران در آسمان بابل + فیلم
آخرین اخبار
خریداران اطلس G در انتظار تحویل خودرو
بارش ترنم باران در آسمان بابل + فیلم
رنجش ایلامی ها از هدررفت آب + فیلم
گزارش تصویری از نجات راننده نیسان گرفتار در برف جاده هریس مشکین شهر
کلید طلایی خودروی شاهین چه زمانی به دست خریداران می رسد؟
رنجش کارنامه سبز‌ها از بلاتکلیفی در استخدام آموزش و پرورش
فیلمی از بارش باران به وقت صبح پاییزی در لنگرود
شادی کودکان روستا‌های دشتی کلاته بندرگز از آسفالت کوچه‌های روستا
سود سهام عدالت متوفیان برای وراث چه زمانی واریز می شود؟