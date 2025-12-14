باشگاه خبرنگاران جوان - کودکان روستاهای دشتی کلاته بندرگز استان گلستان از آسفالت کوچههای روستا ابراز خرسندی کردند. کفشهای گِلی و لباسهای خاکآلود را در دل خود داشتند. محمد، علی و رضا اولین کسانی بودند که با دوچرخههایشان بر روی آسفالت تازه نفس کشیدند؛ خندههایشان در کوچه پیچید و شادیشان به همه خانهها رسید وجوانان حالا امید بیشتری به ماندگاری در روستا دارند؛ چون آسفالت تنها یک خیابان نیست، بلکه نشانهای از توسعه روستایی و توجه به آینده است.
منبع: شهروندخبرنگار - گلستان
