مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از ساخت ۱۷ هزار و ۹۰۴ واحد نهضت ملی مسکن در در شهرک‌های اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: اردبیل کارگاه عمرانی بزرگ و یکی از استان‌های پیشرو کشور در ساخت نهضت ملی مسکن بوده که هم‌اکنون عملیات ساخت واحد‌های مسکونی در ۷۸۲ بلوک در ۲ شهرک شهید سلیمانی و خراسانی این شهر طراحی و اجرا می‌شود.

او با بیان اینکه روزانه بیش از ۲ هزار نیروی انسانی در قطعات مختلف مشغول کار هستند، افزود: بر طرح‌های نهضت ملی مسکن توسط ناظرین سازمان نظام مهندسی نظارت و در صورت نیاز موارد لازم در این خصوص به سازندگان واحد‌ها اعلام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با تشریح قطعات در حال اجرای شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار سلیمانی اردبیل اظهار کرد: در این شهرک از ۱۵ هزار و ۵۴۰ واحد، پروانه ساختمانی ۱۵ هزار و ۳۶۰ واحد اخذ شده، اسکلت طبقات ۱۴ هزار و ۱۱۶ واحد به اتمام رسیده و دیوارچینی ۱۱ هزار و ۳۱۹ واحد تکمیل شده است.

حیدری گفت: در شهرک شهید سلیمانی اردبیل پنج بانک عامل ملت، تجارت، صادرات، ملی و اقتصاد نوین با مشارکت مالی خود نسبت به انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۳۶۰ واحد و پرداخت تسهیلات به ۱۳ هزار و ۴۱۲ واحد اقدام کرده‌اند.

او افزود: ۱۰ قطعه از شهرک شهید سلیمانی اردبیل در مرحله اجرای نمای ساختمانی و نازک‌کاری داخل واحد‌ها بوده و سازندگان این قطعات در تلاش برای تکمیل کار‌های پایانی واحد‌ها هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به قطعات در حال اجرای شهرک سید جعفر خراسانی گفت: در این شهرک پروانه ساختمانی ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی صادر شده و اسکلت طبقات یک هزار و ۶۸۸ واحد به اتمام رسیده و دیوارچینی یک هزار و ۴۵۰ واحد هم تکمیل شده است.

حیدری ادامه داد: در شهرک شهید خراسانی اردبیل چهار بانک عامل ملی، اقتصاد نوین، پارسیان و سپه با مشارکت مالی خود برای ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی نسبت به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در حال حاضر هفت قطعه از این شهرک در مرحله اجرای نمای ساختمانی، سفت‌کاری واحد‌ها در مرحله پایانی و شروع عملیات نازک‌کاری است.

حیدری بیان کرد: متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن استان اردبیل نسبت به واریز آورده خود در موعد مقرر اعلامی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام کنند تا به پیشرفت اجرای طرح‌های در حال احداث لطمه‌ای وارد نشود.

او افزود: عدم واریز به‌موقع آورده متقاضیان این طرح در موعد مقرر اعلامی منجر به طولانی‌بودن اجرای طرح و تأخیر در اتمام تحویل واحد‌های مسکونی با هزینه ساخت بالا و ضرر و زیان مالی خواهد بود.

منبع: راه و شهرسازی

برچسب ها: طرح نهضت ملی مسکن ، ساخت واحدهای مسکونی ، پرداخت تسهیلات
خبرهای مرتبط
احداث ۱۴ مدرسه در طرح‌های نهضت ملی مسکن اردبیل
صدور پروانه ۲۱۴۴ واحد مسکونی در شهرک شهید خراسانی اردبیل
بیش از ۳۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان اردبیل تایید نهایی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
همکاری مشترک اردبیل و چین در حوزه گیاهان دارویی
ورود سامانه بارشی جدید و پیش بینی بارش برف و باران در اردبیل
کشف و ضبط ۸ تن هیزم جنگلی قاچاق در اردبیل
تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و ساماندهی سهمیه آرد نانوایان اردبیلی
اردبیل شهری فقیر از فضای سبز و درخت است
کشف سیگار و تنباکوی قاچاق در اردبیل
امدادرسانی به ۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک جاده خلخال - الماس
۱۷ هزار و ۹۰۴ واحد مسکونی در اردبیل احداث می‌شود
ارائه خدمات رایگان درمانی به ۱۴۵ هزار بیمه شده اردبیلی
برداشت بیش از ۲۷ هزار تن بادام‌زمینی از مزارع اردبیل