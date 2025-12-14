باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: اردبیل کارگاه عمرانی بزرگ و یکی از استان‌های پیشرو کشور در ساخت نهضت ملی مسکن بوده که هم‌اکنون عملیات ساخت واحد‌های مسکونی در ۷۸۲ بلوک در ۲ شهرک شهید سلیمانی و خراسانی این شهر طراحی و اجرا می‌شود.

او با بیان اینکه روزانه بیش از ۲ هزار نیروی انسانی در قطعات مختلف مشغول کار هستند، افزود: بر طرح‌های نهضت ملی مسکن توسط ناظرین سازمان نظام مهندسی نظارت و در صورت نیاز موارد لازم در این خصوص به سازندگان واحد‌ها اعلام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با تشریح قطعات در حال اجرای شهرک ۶۴۵ هکتاری سردار سلیمانی اردبیل اظهار کرد: در این شهرک از ۱۵ هزار و ۵۴۰ واحد، پروانه ساختمانی ۱۵ هزار و ۳۶۰ واحد اخذ شده، اسکلت طبقات ۱۴ هزار و ۱۱۶ واحد به اتمام رسیده و دیوارچینی ۱۱ هزار و ۳۱۹ واحد تکمیل شده است.

حیدری گفت: در شهرک شهید سلیمانی اردبیل پنج بانک عامل ملت، تجارت، صادرات، ملی و اقتصاد نوین با مشارکت مالی خود نسبت به انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۳۶۰ واحد و پرداخت تسهیلات به ۱۳ هزار و ۴۱۲ واحد اقدام کرده‌اند.

او افزود: ۱۰ قطعه از شهرک شهید سلیمانی اردبیل در مرحله اجرای نمای ساختمانی و نازک‌کاری داخل واحد‌ها بوده و سازندگان این قطعات در تلاش برای تکمیل کار‌های پایانی واحد‌ها هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با اشاره به قطعات در حال اجرای شهرک سید جعفر خراسانی گفت: در این شهرک پروانه ساختمانی ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی صادر شده و اسکلت طبقات یک هزار و ۶۸۸ واحد به اتمام رسیده و دیوارچینی یک هزار و ۴۵۰ واحد هم تکمیل شده است.

حیدری ادامه داد: در شهرک شهید خراسانی اردبیل چهار بانک عامل ملی، اقتصاد نوین، پارسیان و سپه با مشارکت مالی خود برای ۲ هزار و ۱۴۴ واحد مسکونی نسبت به انعقاد قرارداد بانکی اقدام کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در حال حاضر هفت قطعه از این شهرک در مرحله اجرای نمای ساختمانی، سفت‌کاری واحد‌ها در مرحله پایانی و شروع عملیات نازک‌کاری است.

حیدری بیان کرد: متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن استان اردبیل نسبت به واریز آورده خود در موعد مقرر اعلامی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام کنند تا به پیشرفت اجرای طرح‌های در حال احداث لطمه‌ای وارد نشود.

او افزود: عدم واریز به‌موقع آورده متقاضیان این طرح در موعد مقرر اعلامی منجر به طولانی‌بودن اجرای طرح و تأخیر در اتمام تحویل واحد‌های مسکونی با هزینه ساخت بالا و ضرر و زیان مالی خواهد بود.

