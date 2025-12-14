باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گیتی معینی: تمام زندگیم فدای یک قطره خون شهدا + فیلم

بخشی از صحبت‌های گیتی معینی بازیگر کشورمان از دلبستگی قلبی‌اش به شهدا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - «گیتی معینی» بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون دربارهٔ احساسات شخصی‌اش نسبت به شهدا گفت: تمام زندگیم فدای یک قطره خون شهدا است.

 

مطالب مرتبط
گیتی معینی: تمام زندگیم فدای یک قطره خون شهدا + فیلم
young journalists club

اشک‌های برزو ارجمند و پشیمانی وی از مهاجرت + فیلم

گیتی معینی: تمام زندگیم فدای یک قطره خون شهدا + فیلم
young journalists club

خشم و اعتراف بازیگر فراری از عدم همراهی هنرمندان خارج‌نشین با براندازها! + فیلم

گیتی معینی: تمام زندگیم فدای یک قطره خون شهدا + فیلم
young journalists club

ماجرایی تماشایی از شعرخوانی خانم بازیگر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم
۸۰۵

تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
جنایتی دیگر به سبک پهلوی + فیلم
۵۳۹

جنایتی دیگر به سبک پهلوی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
اخراج به جرم آزادی بیان + فیلم
۴۷۲

اخراج به جرم آزادی بیان + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
طغیان رودخانه‌ها در شرق بولیوی + فیلم
۴۳۷

طغیان رودخانه‌ها در شرق بولیوی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mohieddin
۱۳:۳۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
آفرین خانم محترم به شما می شود کفت هنرمند متعهد و بقول اینها ، سلبریتی . سلبریتی واقعی دل به داخل دارد . شهدا چشم چراغ این نظام مقدس و کشور ایران هستند . هر چه شهیدان فرموده اند همان می شود. و سلام بر شهیدان
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سلامت باشید بانو
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
یکم دیر به فکر افتادی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
درود بر مرامت خانم معینی
واقعا حلال زاده ای
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
آفرین خدا طول بیشتر بهت بدهد واقعا بزن باخته 90سالگی چقدر سرحال سرزنده ماشاالله
۰
۵
پاسخ دادن