باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در سطح کشور مورد انتظار بوده و در برخی مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۵۲.۱ میلی‌متر و بیشینه ۲۴۳.۴ میلی‌متر و همچنین حوضه فلات مرکزی با مقدار میانگین بارش ۲۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، بیشترین مقادیر بارش را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴.۲ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳۴.۲ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه‌های مند، کاریان و خنج با مقدار میانگین بارش ۱۶۷.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۳.۴ میلی‌متر و نیز حوضه طشک، بختگان و مهارلو با متوسط بارش ۹۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

در مقیاس استانی نیز استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران با ثبت بارش تجمعی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار می‌گیرند.