در هفته جاری وقوع بارش‌ها در اغلب مناطق کشور مورد انتظار است و در برخی حوضه‌های آبریز و استان‌ها، مقادیر تجمعی بارش به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در سطح کشور مورد انتظار بوده و در برخی مناطق، مقادیر تجمعی بارش بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۵۲.۱ میلی‌متر و بیشینه ۲۴۳.۴ میلی‌متر و همچنین حوضه فلات مرکزی با مقدار میانگین بارش ۲۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، بیشترین مقادیر بارش را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین حوضه دریاچه ارومیه با مقدار میانگین بارش ۴.۲ میلی‌متر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳۴.۲ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور در هفته جاری پیش‌بینی می‌شود.

از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه‌های مند، کاریان و خنج با مقدار میانگین بارش ۱۶۷.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۴۳.۴ میلی‌متر و نیز حوضه طشک، بختگان و مهارلو با متوسط بارش ۹۵.۴ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۹۱.۴ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

در مقیاس استانی نیز استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران با ثبت بارش تجمعی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر، در زمره پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری قرار می‌گیرند.

برچسب ها: بارش باران ، حوضه آبریز
خبرهای مرتبط
جاری شدن رودخانه سزار در دل کوه‌های لرستان پس از بارندگی های اخیر + فیلم
لرستان پس از باران + فیلم
از تداوم بارش‌ها در خراسان جنوبی تا کاهش دمای هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
درود .‌لطفا تمهیدات لازم را مد نظر داشته باشید ...کشاورزان عزیز ... دامداران محترم مواظب باشید جهت نگهداری دامها ... و نرفنت ب لب رودخانه ها ...عزیزلن . موقع اعلام بارنده گی لطفا لب رودخانه ها ودرها .. نروید سیلاب یه باره شکل میگید و طغیان میکند ..سالهای قبل شاهد از دست رفتن بعضی از عزیزان بودیم ..ایمنی را رعایت کنییم
۰
۰
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
آخرین اخبار
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم