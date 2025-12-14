باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ایران به سطحی از قدرت رسیده که دیگر، بازگشتی از آن نیست! + فیلم

تحلیلگر سیاسی و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران مصری در خصوص قدرت نظامی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد عبدالهادی» تحلیلگر سیاسی و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران مصری گفت: ایران به سطحی از قدرت دست یافته که مهار آن دیگر شدنی نیست. رهبر ایران تمام کشورهای غربی را رسوا کرد و با به چالش کشیدن غرب اظهار داشت که کشور بر زمینی محکم ایستاده است و از قدرت، حاکمیت و امنیت خود دست نخواهد کشید.

او افزود:جنگ اسرائیل باعث شد که مخالفان ایرانی و نظام ایران در یک صف قرار بگیرند با اینکه اسرائیل سال‌های طولانی برای این جنگ برنامه‌ریزی کرده بود تا فتنه‌ای داخلی ایجاد کند، اما نتیجه کاملا برعکس شد؛ همه یکی شدند.

 

 

