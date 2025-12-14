رئیس پلیس راه گیلان از وقوع یک تصادف دلخراش بامدادی منجر به فوت ۲ نفر در محدوده قبل از پل کسما خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: بامداد امروز (یکشنبه ۲۳ آذر ماه) یک فقره تصادف رانندگی در محدوده قبل از پل کسما بین ۲ دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و پراید رخ داد.

او افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه نبود توجه به جلو از سوی راننده پژو ۲۰۶ اعلام شد که پس از برخورد با قسمت عقب خودروی پراید، این خودرو به دلیل دوگانه‌سوز (CNG) بودن دچار آتش‌سوزی شد.

رئیس پلیس راه گیلان تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه راننده پراید و سرنشین جلوی خودرو بر اثر شدت سوختگی فوت کردند.

سرهنگ صفاری همچنین گفت: بررسی تکمیلی این حادثه در دست اقدام است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

