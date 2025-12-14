باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: خبر خوبی که من میتوانم به جامعه حمل و نقل کشور ارائه دهم این است که خوشبختانه پس از سالها تلاش و پیگیری، مراحل تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور به ایستگاههای پایانی خود نزدیک میشود.
وی ادامه داد: ما به زودی نسخه نهایی این طرح را که دربرگیرنده سیاستهای مهم در زمینههای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی است، و همچنین اولویتهای پروژههای زیرساختی کشور را شامل میشود، به جامعه حمل و نقل و مجموعه توسعه زیرساختی کشور ارائه خواهیم کرد.
قربانی توضیح داد: شب گذشته نهمین جلسه بیست و نهم برگزار شد و اقدامات قرار شد در خصوص بحث سهمیه سوخت و بیمه رانندگان این معاونت حمل و نقل انجام شود.
او بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ سوخت، قرار است بررسی شود که آیا قیمت سوخت کامیونها و وانتبارها دچار تغییر خواهد شد یا خیر.
وی افزود:در مورد بحث لاستیک و قطعات یدکی که دارند، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
او بیان کرد: بیمه تأمین اجتماعی رانندگان که مراحل خوبی را در کمیسیون عمران طی کرده و در مجلس در حال پیگیری است. نقطه نظرات صنوف مربوط به حمل و نقل نیز جمعآوری شده و قرار شد ظرف یک هفته پیگیریهای لازم از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در مورد نهاییسازی این طرح صورت بگیرد.
وی افزود: در مورد سوخت، جلسه متمرکز بر جدول قواعد تخصیص سوخت رانندگان حمل و نقل جاده کشور بود. این موضوع اکنون در وزارتخانه در حال بررسی است و قرار است طبق ضوابط آییننامهای، محصول نهاییسازی جدول قواعد سوخت با وزارتخانه باشد.