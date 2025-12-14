مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت:۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک جاده خلخال - اسالم رهاسازی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - حمید قویدل گفت: به دنبال بارش برف و کولاک در محور مواصلاتی خلخال - الماس، تیم‌های عملیاتی جهت امدادرسانی به حادثه دیدگان اعزام شدند.

او افزود: ۱۵ خودروی گرفتار در برف و کولاک با کمک عوامل هلال‌احمر و راهداری شهرستان خلخال رهاسازی شده و برای ۴۵ نفر امدادرسانی انجام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: ۴ نفر از حادثه‌دیدگان نیز در محل پایگاه امدادرسانی هلال‌احمر، خدمات اسکان اضطراری دریافت کردند.

قویدل افزود: همچنین عملیات برف‌روبی و‌امدادرسانی به خودرو‌های در راه مانده در کولاک نیز توسط راهداران شهرستان خلخال به طور مداوم انجام شده است و بیش از ۵۰ خودروی در راه مانده به علت کولاک شدید توسط اکیپ مستقر در راهدارخانه الماس (شهید غنیمت اسدی) شهرستان خلخال نجات پیدا کردند.

