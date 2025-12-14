سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تمرکز رژیم صهیونیستی بر کشتار حداکثری کودکان با بهره‌گیری از فناوری‌ها و داده‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های آمریکایی؛ تصریح کرد: این چیزی نیست جز قساوت و بربریت در معنای واقعی کلمه.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص تمرکز رژیم صهیونیستی بر کشتار حداکثری کودکان با بهره‌گیری از فناوری‌ها و داده‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های آمریکایی نوشت: خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل توضیح می‌دهد که چگونه رژیم اسرائیل از داده‌ها و فناوری‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های آمریکایی برای نسل‌کشی فلسطینیان و کشتار کودکان استفاده می‌کند. این چیزی نیست جز قساوت و بربریت در معنای واقعی کلمه!

فرانچسکو آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در اراضی اشغالی در مصاحبه با تاکر کارلسون خبرنگار آمریکایی فاش کرد که شرکت‌های آمریکایی مثل آمازون و مایکروسافت داده‌ها و اطلاعات خود درباره فلسطینیان را به اسرائیل داده و این به اسرائیل اجازه داده تا سیستم‌هایی را برای کشتار جمعی فلسطینیان راه اندازی کند. وی در این باره افزود: به عنوان مثال نرم‌افزاری به نام WHERE IS DADDY (بابا کجاست؟) به ارتش اسرائیل اجازه داده تا فلسطینی‌ها را ردیابی کند و آنها را وقتی که با خانواده‌شان هستند مورد هدف قرار دهد.

