باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علی حمودی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال، درباره دیدار حساس تیمش مقابل خیبر خرمآباد اظهار داشت: با توجه به شرایط فصل جاری لیگ برتر، تیمهایی مانند خیبر نشان دادهاند که دیگر حریفان سادهای برای تیمهای بزرگ نیستند. شاید در ابتدای فصل کمتر کسی تصور میکرد خیبر بتواند به رقیبی جدی برای استقلال و پرسپولیس تبدیل شود، اما این تیم با نتایجی که بهویژه در هفتههای اخیر کسب کرده، ثابت کرده که تیمی مقتدر و قابل احترام است.
او ادامه داد: خیبر در سه چهار هفته اخیر نتایج فوقالعادهای گرفته و از ابتدای فصل نیز روند خوبی داشته است. حساسیت این مسابقه از آنجا بیشتر میشود که مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، هفته گذشته توانست تیمش را در یک دیدار خارج از خانه به نتیجه مطلوب برساند و همین موضوع باعث میشود آنها با روحیهای بالا مقابل استقلال قرار بگیرند. بدون تردید خیبر مقابل تیمهای بزرگ با انگیزه مضاعف بازی میکند و به نظر من این مسابقه یکی از سختترین دیدارهای استقلال در فصل جاری خواهد بود.
حمودی در خصوص شرایط بازی در خرمآباد گفت: استقلال باید به گونهای بازی کند که در این دیدار گل دریافت نکند، چرا که جبران نتیجه در خرمآباد برای بسیاری از تیمها آسان نیست. این موضوع را در بازیهای تراکتور و پرسپولیس هم مشاهده کردیم؛ تیمهایی که وقتی در آنجا گل خوردند، بازگشت به بازی برایشان بسیار دشوار شد. به همین دلیل معتقدم استقلال با مسابقهای بسیار دشوار روبهرو است.
او درباره غیبت برخی بازیکنان استقلال افزود: برخلاف برخی صحبتها، استقلال امسال یکی از قویترین نیمکتها را دارد. این تیم پنج یا شش بازیکن ذخیره در حد ترکیب اصلی دارد؛ بازیکنانی که هر مربیای آرزو میکند چنین گزینههایی روی نیمکت داشته باشد؛ بنابراین استقلال میتواند از بازیکنانی که کمتر فرصت بازی پیدا کردهاند، در این دیدار استفاده کند.
پیشکسوت استقلال درباره حواشی مربوط به نیمکتنشینی برخی بازیکنان، از جمله رامین رضائیان، گفت: طبیعی است که نیمکتنشینی بعضی بازیکنان باعث ناراحتی شود، اما هنر سرمربی در مدیریت همین شرایط است تا حاشیهای وارد تیم نشود و آرامش بازیکنان حفظ شود. به نظر من فارغ از نقدهای فنی، سرمربی استقلال تاکنون در بحث مدیریت تیم عملکرد قابل قبولی داشته است.
او ادامه داد: در طول فصل ممکن است هر بازیکنی در مقطعی از ترکیب اصلی خارج شود؛ این مسئله جزئی از فوتبال حرفهای در سراسر دنیاست. بازیکنانی که فکر میکنند باید فیکس باشند، میتوانند از همین بازیها بهترین استفاده را ببرند و خودشان را ثابت کنند. اگر بازیکنی در چنین دیدارهایی عملکرد خوبی داشته باشد و به تیم برای کسب سه امتیاز کمک کند، قطعاً در بازیهای بعدی نیز در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.
حمودی در پایان درباره دیدار آینده استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و نیاز مبرم تیم به پیروزی گفت: استقلال نشان داده است که به ویژه در بازیهای خارج از خانه و در زمینهایی با کیفیت مناسب، عملکرد بهتری دارد. نتیجهای که در بازی رفت به دست آمد، به نظر من به دلیل شرایط نامناسب و کیفیت پایین زمین بود و استقلال آن کیفیت واقعی خود را نداشت.
او افزود: استقلال بازیکنانی در خط حمله دارد که اگر زمین مسابقه کیفیت بالایی داشته باشد، میتوانند به راحتی تأثیرگذار باشند. شاید فوتبال ما در سالهای اخیر به دلیل نبود زمین مناسب و امکانات کافی با مشکلاتی مواجه شده و همین موضوع باعث نزدیک شدن سطح برخی تیمها به تیمهای بزرگ شده باشد، اما مطمئنم استقلال با همین بازیکنان، در زمینهای باکیفیت میتواند هر حریفی را شکست دهد.