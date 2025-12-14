باشگاه خبرنگاران جوان ، امروز یکشنبه در مناطق دریایی استان هرمزگان، وقوع رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود. همچنین تا اوایل صبح دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید جنوبغربی تا شمالغربی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، از بعدازظهر دوشنبه تا پایان هفته با تقویت سامانه بارشی، ناپایداریها در مناطق دریایی استان تشدید میشود که پیامد آن رگبار نسبتاً شدید باران و رعدوبرق، وزش باد شدید و تندبادهای لحظهای، کاهش موقت دید افقی و افزایش ارتفاع موج خواهد بود.
در همین راستا، به منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، توصیه شده است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر استان اتخاذ شود و شناورهای سبک صیادی و قایقهای تفریحی از تردد در این مدت خودداری کنند.
منبع :هواشناسی هرمزگان