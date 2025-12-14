ورزشکاران ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با ثبت عملکردی درخشان و کسب ۲۶۲ مدال رنگارنگ، عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را از آنِ خود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان کشورمان با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در رقابت با نمایندگان ۳۴ کشور آسیایی، موفق شد ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۸۸ برنز کسب کند و با مجموع ۲۶۲ مدال، رکوردی تازه در تاریخ حضور ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان به ثبت برساند.

در این دوره از مسابقات، ۱۹۴ ورزشکار ایرانی در ۱۱ رشته پسران و ۱۰ رشته دختران به میدان رفتند و با رشدی چشمگیر نسبت به دوره گذشته، روند رو به توسعه ورزش پارالمپیکی کشور را به خوبی به نمایش گذاشتند.

کاروان ایران در دوره پیشین این رقابت‌ها (بحرین ۲۰۲۱) با ۱۴۵ ورزشکار موفق به کسب ۱۴۴ مدال شده بود، اما در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، با جهشی قابل توجه، مجموع مدال‌های کشورمان به ۲۶۲ مدال افزایش یافت؛ آماری که بالاترین رکورد ایران در ادوار مختلف این بازی‌ها محسوب می‌شود.

در این افتخارآفرینی، بیشترین سهم مدال‌ها به رشته‌های پاراشنا با ۱۰۴ مدال و پارادوومیدانی با ۸۲ مدال اختصاص داشت و سایر رشته‌ها از جمله پارامچ‌اندازی، پاراوزنه‌برداری، پاراتکواندو، پاراتنیس روی میز، بسکتبال با ویلچر سه‌نفره، گلبال و بوچیا نیز نقش مؤثری در موفقیت کاروان ایران ایفا کردند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
زنده باد ورزشکاران پاراآسیایی - ایران که بسیار خوش درخشیدند.خداوند کریم یاورشان باشد تا ابد.
۰
۲
