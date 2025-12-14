امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۷۵ میلیون تومان 
ربع سکه ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۷ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان 
