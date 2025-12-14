باشگاه خبرنگاران جوان - لباسهایمان هر روز همراه ما هستند. بخشی از زندگی روزمره، نمادی از سبک و سلیقه و محافظی در برابر سرما، گرما و آلودگی برای ما میباشند، اما بسیاری از ما متوجه نیستیم که کیفیت و دوام این لباسها به رفتارهای ما در زمان شستشو بستگی دارد.
هر بار که لباسها را داخل ماشین میاندازیم و چرخه شستوشو شروع میشود، فرصتی وجود دارد تا لباسها سالم بمانند یا آسیب ببینند. اشتباهات پنهان در شستوشو میتوانند رنگ و بافت پارچه را کمکم از بین برده و عمر مفید لباسها را کاهش دهد.
استفاده بیش از حد از شوینده ممنوع!
یکی از رایجترین اشتباهات در شستوشو، استفاده بیش از حد از شوینده است. بسیاری از ما تصور میکنیم هرچه بیشتر پودر یا مایع بریزیم، لباسها تمیزتر خواهند شد. اما شوینده اضافی روی لباسها رسوب میکند، باعث چسبیدن گرد و غبار میشود و حتی ممکن است بو و لکه به جای بگذارد. برخی افراد برای از بین بردن لکهها، شوینده بیشتری اضافه میکنند، اما نتیجه معمولاً معکوس دارد. رعایت مقدار توصیهشده روی بستهبندی شوینده باعث میشود هم لباسها بهتر تمیز شوند، هم از آسیبهای ناخواسته جلوگیری شود.
حتی انتخاب شوینده مناسب برای هر نوع پارچه اهمیت دارد. لباسهای ظریف نیازمند شوینده ملایم هستند، در حالی که لباسهای ضخیم یا چرکتر ممکن است شوینده قویتر را تحمل کنند. توجه به این جزئیات ساده باعث میشود رنگ و بافت لباسها سالمتر باقی بماند و عمر مفیدشان طولانیتر شود.
تنظیم نادرست دما و برنامه شستوشو
هر نوع لباس نیازمند مراقبت مخصوص خود میباشد. لباسهای نخی، مصنوعی، ضخیم، لطیف یا رنگی همگی به برنامه و دمای متفاوتی نیاز دارند. استفاده از یک چرخه ثابت برای همه لباسها باعث میشود لباسهای ظریف زودتر آسیب دیده و رنگ لباسهای رنگی کمرنگ شود. دمای آب بالا میتواند بافت لباس را ضعیف کند و چرخش شدید، شکل و فرم پارچه را تغییر دهد.
با توجه به این نکته، بسیاری از افراد بدون توجه به نوع پارچه، لباسها را با دمای یکسان میشویند و تصور میکنند همین روش برای همه مناسب است. در واقع، رعایت برنامه شستوشوی مناسب برای هر نوع پارچه و دمای صحیح آب، تضمینی برای حفظ کیفیت و رنگ لباسهاست. این نکته به ویژه برای لباسهای ترکیبی یا با طرح چاپی اهمیت دارد، چرا که شستوشوی نادرست میتواند چاپ یا رنگ پارچه را از بین ببرد.
پشت و رو کردن لباس، کلید تمیزی واقعی
آلودگیها بیشتر در قسمت داخلی لباسها متمرکز هستند. شستوشوی لباسها بدون پشتورو کردن، علاوه بر اینکه تمیزی کامل را محدود میکند، باعث میشود لباسهای تیره و چاپدار زودتر آسیب ببینند و رنگ و طرح خود را از دست بدهند. بسیاری از افراد تصور میکنند لباسها وقتی رو به بیرون شسته شوند تمیزتر خواهند بود، اما حقیقت این است که پشتورو کردن لباس، تاثیر شگفتانگیزی در پاک شدن آلودگیها و حفاظت از پارچه دارد.
این روش از ساییدگی قسمت چاپشده لباس جلوگیری میکند و ظاهر تازه لباس را برای مدت طولانی حفظ میکند. رعایت همین جزئیات ساده، مانند پشتورو کردن لباسها قبل از شستوشو، یکی از نکات اساسی برای جلوگیری از کاهش کیفیت لباسهاست.
مراقبت از ماشین لباسشویی بخشی از روند شستوشوی
ماشین لباسشویی اگر بهدرستی نگهداری نشود، میتواند به منبع بازگشت آلودگی تبدیل شود. باقی ماندن مواد شوینده، پرز لباسها و رطوبت داخل محفظه و لاستیک درب، محیطی مناسب برای رشد کپک و بوی ناخوشایند ایجاد میکند. این بو به لباسها منتقل میشود و نتیجه شستوشو را کاهش میدهد، حتی اگر لباس تازه شسته شده باشد.
توجه به نظافت ماشین لباسشویی به اندازه شستوشوی صحیح لباسها اهمیت دارد. بعد از هر بار شستوشو، درب ماشین را باز بگذارید، لاستیک درب و محفظه شوینده را تمیز کنید و حداقل ماهی یک بار یک چرخه شستوشوی ماشین خالی انجام دهید. رعایت این نکات ساده، باعث میشود لباسها همیشه تازه و تمیز باقی بمانند و ماشین عمر طولانیتری داشته باشد.
لطافت در برخورد با پارچه و پاک کردن لکهها
مالش شدید و فشار بیش از حد برای پاک کردن لکهها، بافت لباس را از بین میبرد. لباسهای ظریف یا طرحدار با این روش سریعتر فرسوده میشوند. برخی افراد سعی میکنند لکهها را با برس یا فشار زیاد از بین ببرند، در حالی که نتیجه معمولاً آسیب پارچه است.
استفاده از لکهبرهای آنزیمی یا شوینده مناسب، همراه با صبر و آرامش، تاثیر بسیار بیشتری دارد. کافی است مقداری از شوینده مناسب را روی لکه بمالید، چند دقیقه اجازه دهید اثر کند و سپس لباس را داخل ماشین بیندازید. این روش هم اثربخش است و هم آسیبی به لباس وارد نمیکند. این نکته، مانند سایر جزئیات ریز شستوشو، نقشی کلیدی در حفظ کیفیت و رنگ لباسها دارد.
زمانبندی شستوشو در طول هفته
شستوشوی همه لباسها یک روز در هفته ممکن است راحت به نظر برسد، اما حجم زیاد لباسها باعث شستوشوی ناقص و فشار به ماشین میشود. در نتیجه لباسها نه تنها تمیز نمیشوند، بلکه آسیب بیشتری میبینند و عمرشان کوتاهتر میشود.
پخش کردن شستوشو در طول هفته، رعایت حجم مناسب برای هر چرخه و مسئولیتپذیری اعضای خانواده در شستن لباسهای خود، کمک میکند لباسها دقیقتر و سالمتر شسته شوند و ماشین لباسشویی کمتر تحت فشار قرار گیرد. این نظم ساده اما کاربردی، یکی از رازهای حفظ کیفیت و دوام لباسهاست.
منبع: ایرنا