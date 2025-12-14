سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید باید هشدار دهیم نبود کشت شقایق ایرانی باعث کمبود داروهای ضددرد، به‌ویژه مورفین در بیمارستان‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره کشت شقایق ایرانی گفت: یکی از موضوعات جدی که در حال تبدیل به یک بحران در حوزه سلامت می‌شود کمبود داروهای ضددرد است.

نماینده مردم قائنات در مجلس بیان کرد: متاسفانه به‌دلیل کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد که یکی از مواد اولیه اصلی این داروها، مواد مخدر است باید هشدار دهیم در صورتی که این تصمیم دولت درخصوص کشت شقایق ایرانی با نظارت بسیار شدید در کشور انجام نشود در روزها و ماه‌‌های آینده با کمبود داروهای ضددرد، به‌ویژه مورفین در بیمارستان‌ها مواجه خواهیم شد که متاسفانه می‌تواند یک چالش اساسی در حوزه سلامت باشد.

اسحاقی درباره انجام نشدن وارادت شقایق ایرانی اظهار کرد: کشور ما از نظر جغرافیایی این استعداد را دارد که کشت شقایق ایرانی را با نظارت بسیار سختگیرانه و در چارچوب قانون انجام دهد همچنین دو کشوری که مدنظر هستند و این کشت را انجام می‌دهند حتی اگر امروز این سفارش را انجام دهیم قریب به دو سال دیگر مواد اولیه دارو در حوزه مواد مخدر را می‌توانند در دسترس ایران قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تصمیمی که دولت گرفته و تذکر قاطعی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص این موضوع داد کشت شقایق ایرانی با نظارت بسیار سختگیرانه انجام شود تا بتوانیم به یکی از مواد اولیه داروهای ضددرد که بسیار مهم و حیاتی است، دست پیدا کنیم.

