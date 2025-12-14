دهستانی از عزم استان جهت رفع موانع برگزاری رویداد‌های هنری خبر داد و گفت: «مردمی بودن» از ارکان اصلی رویداد «جایزه هنر استان یزد» بوده و باعث ماندگاری آن خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در خصوص رویداد جایزه هنر استان یزد تحت عنوان «سرو هنر» با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در این نشست با اظهار امیدواری نسبت به ماندگاری رویداد «سرو هنر» در تاریخ هنر یزد اظهار کرد: هنرمندان یزدی با حضور در این رویداد باعث برگزاری وزین و اعتبار جایزه هنر سال یزد شدند.

اسماعیل دهستانی هنرمندان یزدی را مایه افتخار استان دانست و گفت: هنرمندان یزدی در ماه‌های اخیر با جدیت و پشتکار فراوان نسبت به رونمایی از سامانه و برگزاری رویداد جایزه هنر استان یزد تحت عنوان سرو هنر تلاش کردند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سالن‌ها و اماکن مورد نیاز جامعه هنر توضیح داد: تمامی مدیران و متولیان دستگاه‌های استانی موظف به قرار دادن سالن‌های آمفی تئاتر و کنفرانس در اختیار جامعه هنری یزد هستند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان و مدیر کل اجتماعی استانداری با همکاری خانه هنرمندان یزد نسبت به شناسایی ظرفیت‌های مورد نیاز هنرمندان اقدام کنند.

وی با تاکید بر لزوم جبران کم کاری‌ها در حوزه معرفی هنرمندان و فرهیختگان بزرگ استان یزد به جوانان گفت: پیوند بین نسل‌ها، الگوگیری از بزرگان و برجسته سازی مفاخر ادبی و هنری یزد باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

دهستانی بر ضرورت رفع موانع برگزاری رویداد‌های معرف هویت و اصالت یزد تاکید کرد و افزود: باید با زبان هنر به عنوان زبان مشترک انسان‌ها به دور از مرزبندی‌ها و سیاست‌ها به تمام نیاز‌های جامعه امروز پاسخ داده شود.

وی سرمایه‌گذاری در حوزه هنر را یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه دانست و تصریح کرد: در صورت عدم سرمایه‌گذاری در حوزه هنر و در راستای ایجاد گفتمان بین نسلی، ناچار به هزینه‌کرد در حوزه رفع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه امروز نسل جوان درگیر آسیب‌های اجتماعی مختلف است، گفت: زبان هنر زبان بیان این مسائل بوده و باید در شهر آمیخته با هنر یزد، بیش از پیش به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر ضرورت عدم غفلت از ریشه‌های اصیل هنر یزد عنوان کرد: باید با تمام توان برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت هنر‌های معماری، ترمه و زیورآلات جهانی به عنوان یادگار ارزشمند پیشینیان یزد تلاش کنیم.

دهستانی در ادامه با اشاره به لزوم تداوم برگزاری رویداد جایزه هنر استان یزد یادآور شد: مجموعه استان به عنوان حاکمیت از رویداد‌های هنری یزد حمایت خواهد کرد، اما به هیچ عنوان حق دخالت در این حوزه را ندارد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: بر این اساس از هنرمندان متخصص، مجرب و صاحب نظر استان یزد در حوزه هنر‌های مختلف استفاده خواهیم کرد.

وی «مردمی بودن» را از ارکان اصلی رویداد جایزه هنر استان یزد برشمرد و تصریح کرد: به طور قطع مشارکت و نگاه مردم این رویداد را ماندگار کرده و مورد مطالبه قرار خواهد داد.

دهستانی در پایان تجلیل از هنر و هنرمندان را پاسداشت سرمایه اجتماعی استان دانست و خاطرنشان کرد: نیاز فعلی جامعه امروز ایران، سرمایه اجتماعی است که این مهم به واسطه ظرفیت هنر و هنرمندان ارتقا پیدا خواهد کرد.

