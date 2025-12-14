تولید آشکارساز پیشرفته گاز + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0632 \u06af\u0627\u0632 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u06cc \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648\u0645 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0628\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639\u06cc\u060c \u0686\u0648\u0646 \u0646\u0641\u062a\u060c \u06af\u0627\u0632\u060c \u067e\u062a\u0631\u0648\u0634\u06cc\u0645\u06cc \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0646\u0634\u062a \u06af\u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n