تولید آشکارساز پیشرفته گاز + فیلم

متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید دستگاه‌های آشکارساز گاز را طراحی و تولید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دستگاه‌های آشکار ساز گاز محصولی فناورانه‌ای است که با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی تولید شده در صنایعی، چون نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها برای تشخیص نشت گاز کاربرد دارد.

 

