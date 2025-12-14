نماینده مجلس با انتقاد از بن‌بست ۲۶ ساله در اجرای طرح هادی در روستا‌ها و مناطق شمیرانات تهران می‌گوید این طرح طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس با مسئولان و نمایندگان شهری و روستای مناطق شمال تهران با «موضوع بررسی علل عدم اجرای طرح هادی و بافت روستا‌های شهرستان شمیرانات و چالش‌های پیش‌رو» در مرکز امور نمایندگان مجلس برگزار شد.

فلسفی با اشاره به مطالبات مردمی در شهرستان شمیرانات اظهار کرد: این مطالبات حدود یک تا یک‌ونیم سال است ازسوی مردم مطرح می‌شود و اگرچه پیش‌تر جلساتی برگزار شده بود، اما این‌بار نشست با رویکرد حل مسئله و با حضور نمایندگان روستا‌ها و بخش‌ها تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، بخشداران لواسانات و رودبار قصران، معاون فرماندار شمیرانات، مدیران کل دفتر فنی و دفتر امور روستایی استانداری تهران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی، معاون مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران حضور داشتند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، موضوع اصلی این نشست را بررسی نحوه اجرای طرح هادی و مشکلات بافت روستا‌ها در سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: طرح هادی محدوده و حریم روستا‌ها را مشخص می‌کند و طبق قانون باید هر ۱۰ سال یک‌بار بازنگری شود.

عدم بازنگری ۲۶ ساله در روستا‌های شمیرانات

به گفته فلسفی، تقریباً تمامی روستا‌های شهرستان شمیرانات در دو بخش لواسانات و رودبار قصران، طی ۲۶ سال گذشته بازنگری طرح هادی نداشته‌اند. 

وی علت این موضوع را محدودیت‌های قانونی در حوزه حفظ کاربری اراضی، مناطق حفاظت‌شده محیط زیست، حریم راه‌ها و رودخانه‌ها دانست.

مطالبه اصلی مردم؛ افزایش حریم و بافت روستا

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر با تأکید بر مطالبات مردمی اظهار کرد: خواسته اصلی مردم، افزایش حریم و بافت روستاهاست تا ساکنان بومی بتوانند برای فرزندان خود در محدوده قانونی روستا مسکن بسازند؛ به‌ویژه با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت معکوس در برخی مناطق.

تصمیم برای تشکیل کارگروه تخصصی

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: در جلسه مقرر شد؛ دفتر فنی استانداری تهران، به‌عنوان رئیس کارگروه مربوطه، ظرف یک ماه آینده کارگروهی با حضور اعضای حاضر تشکیل دهد و برنامه عملیاتی برای حل مشکل ۳۶ روستای شهرستان شمیرانات ارائه کند.

پیگیری در سطح ملی در صورت نیاز

فلسفی مطرح کرد: هر بخش از این مسائل که در اختیار مدیران استان باشد، باید حل‌وفصل شود و درصورت نیاز به مجوز‌های بالادستی، پیگیری‌ها از طریق مجلس، دولت و معاون اول رئیس‌جمهور انجام خواهد شد.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، مسائل مربوط به طرح هادی، بافت روستایی و گسترش حریم ۳۶ روستای شهرستان شمیرانات در فضایی کارشناسی و تعاملی بررسی شد و قرار است نتایج آن تا پایان سال در مجلس جمع‌بندی و پیگیری شود.

برچسب ها: طرح هادی ، روستاهای استان تهران
خبرهای مرتبط
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
قوامی در مرکز امور نمایندگان مجلس:
خانه قانون در خراسان شمالی تشکیل می‌شود/ تاکید بر حل مسئله آب و کشاورزی از طریق هوش‌ مصنوعی
عضویت نمایندگان ادوار متخصص در کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت نظام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
آخرین اخبار
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
آمادگی ایران برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
قالیباف: غرب به‌دنبال ایجاد ناامنی در کشور‌های مستقل و مسلمان است
پزشکیان: ساماندهی ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب وارد کند
جوادی‌یگانه استعفا کرد
رئیس دفتر پزشکیان: باور رئیس‌جمهوری گشودن مرز‌های جدید پیشرفت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت
قالیباف: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی تشکیل شود
دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
«سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار» در همایش‌ها و جلسات اداری ممنوع شد
دیدار قالیباف با رئیس مجلس اتیوپی