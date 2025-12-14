باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه و فروش انواع کالای دخانی شامل ۲ هزار و ۶۷۱ بسته سیگار و ۵۶ بسته تنباکوی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا‌های کشف‌شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: بازرسان صمت این کالا‌های دخانی قاچاق را از واحد فروش دخانیات در شهرستان جویبار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.