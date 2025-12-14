با تعویق دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال میان تیم‌های فولاد هرمزگان و استقلال تهران، رییس هیئت فوتبال استان هرمزگان ضمن رد شایعات مطرح‌شده، تأکید کرد که این مسابقه بدون تغییر محل برگزاری و به میزبانی ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛مهدی دسینه روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، تعویق این دیدار را ناشی از درخواست رسمی باشگاه استقلال تهران برای تمرکز بر رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و موافقت سازمان لیگ فوتبال عنوان کرد و گفت: این تعویق صرفاً مربوط به زمان مسابقه است و هیچ تصمیمی برای تغییر محل برگزاری اتخاذ نشده است.

وی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های ورزشی استان افزود: ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و صنایع غرب، مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفته و از نظر استانداردهای میزبانی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

رییس هیئت فوتبال هرمزگان با بیان اینکه فدراسیون فوتبال در جریان کامل وضعیت ورزشگاه قرار دارد، تصریح کرد: این مجموعه ورزشی از نظر کیفیت زمین، امکانات جانبی و ظرفیت تماشاگران، در سطح قابل قبول و حتی بالاتر از برخی ورزشگاه‌های میزبان در این مرحله از رقابت‌های جام حذفی قرار دارد.

دسینه در پایان از هواداران فوتبال استان خواست با صبوری و همراهی، زمینه برگزاری مطلوب این مسابقه را فراهم آورند و اظهار امیدواری کرد: برگزاری این دیدار در بندرعباس، علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و فرهنگ مردم هرمزگان در سطح ملی باشد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده در سازمان لیگ فوتبال، تیم فولاد هرمزگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، میزبان تیم استقلال تهران در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس خواهد بود.

