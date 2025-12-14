باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم ملی دراگون بوت (قایق اژدها) که با حضور سید محمدصادق ساداتی به عنوان مربی و ورزشکار به همراه ۲ قایقران دیگر بابلسری، مهدی یزدانی و امیر نصراللهی در رقابت‌های یوروکاپ امارات شرکت کرده بود، در ماده ۲۰۰ متر به مدال طلا دست یافت.

مسابقات قایق ١٠ نفره مسافت ٢٠٠ متر با حضور ٢۴ قایق انجام شد و تیم ایران پس از رقابت در دور مقدماتی و نیمه‌نهایی، در فینال به مصاف تیم‌های جورجیا دراگون، فورث تو ونت، پولیتک، اولترا پلاس و دوبی دایجرز پریمایرز رفت و با زمان ۵٠.۵٠ ثانیه جایگاه نخست را به دست آورد.

قایق ۱۰ نفره ایران، امروز در مسافت ۲ متر به مصاف رقبا خواهد رفت.