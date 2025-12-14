باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن در مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با حضور وزیر راه و شهرسازی و محمد رضا رضایی کوچی با اشاره به رشد مثبت حوزه ترانزیت زمینی در سال گذشته، بر لزوم اجرای یک بسته اصلاحات سیاستی جامع تأکید کرد گفت: توسعه حمل و نقل ریلی کشور با مشارکت پررنگ بخش خصوصی و تأمین مالی پایدار محقق میشود.
وی اظهار داشت که در سال گذشته، مجموع بار ترانزیت زمینی شامل جاده و ریل به ۲۰ میلیون تن رسید که سهم راهآهن حدود یک چهارم آن بوده است. وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات صورت گرفته، این روند توسعه یابد.
ذاکری با اشاره به برنامه توسعه هفتم، به تکلیف سنگینی اشاره کرد که بر وزارت راه و شهرسازی تحمیل شده که آن کسب سهم ۳۰ درصدی در حمل و نقل بار کشور است.
وی یادآور شد که این تکلیف در برنامههای توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز مطرح بوده و تحقق آن نیازمند برنامهریزی مدون و سرمایهگذاریهای سنگین است.
مدیرعامل راهآهن با توجه به محدودیت زمان، بر روی بسته اصلاحات سیاستی که در حال تدوین است، تمرکز کرد گفت: هدف این بسته، نهادینه کردن حمایتها از طریق دولت و مجلس و دستیابی به تأمین مالی پایدار برای فعالیتهای حمل و نقل ریلی است
ذاکری محورهای اصلی این بسته اصلاحات را در چند بخش کلیدی اعلام کرد و گفت: اصلاحات بازار و مدیریت تقاضا اولین اصل است این محور با هدف افزایش جذابیت برای فعالان و ذینفعان اصلی، به ویژه بخش خصوصی، طراحی شده است.
وی به قیمتگذاری سوخت و کاهش یارانه پنهان هم اشاره و بر لزوم اصلاح سیاست قیمتگذاری سوخت، مشابه آنچه در حوزه انرژی رخ داده است.
وی به ایجاد بورس سبز سوخت حمل و نقل اشاره کرد و گفت:با مکانیزم عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوری به دولت و مجلس ارائه شده است.
ذاکری به مشوقهای سوختی هم اشاره کرد و گفت پیشنهادمعافیت سوختی مبتنی بر عملکرد ریلی برای شرکتها و صاحبان بار در صورت خرید سوخت از بورس سبز داده شده است.
کاهش تعرفههای خدمات بندری و لجستیکی
وی با اشاره به تکلیف رسیدن به ۲۵ درصد سهم بندری در برنامه توسعه، گفت: برای اینکه صاحبان بار... به سمت ریل بیایند حتماً بایستی کاری بکنیم تعرفه خدمات بندری و لجستیکی در بنادر برای استفاده از ریل کاهش پیدا کند.
تسهیلات در گمرک
ذاکری به فعال شدن اولین بندر خشک کشور در آپرین اشاره کرد و گفت:برای رونقبخشی به این ظرفیتها، نیاز به ایجاد جذابیتهای بیشتر برای صاحبان کالا است.
ارتقاء عملیات و بهرهبرداری شبکه ریلی
این محور بر سیاستگذاری داخلی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متمرکز است.
وی توضیح داد:در یک ماه آینده، اجرای پایلوت واگذاری بخشی از مدیریت ترافیک به بخش خصوصی (شرکتهایی که واگن دارند) آغاز خواهد شد تا بهرهوری و تعداد قطارها افزایش یابد.
مدیرعامل راهآهن در خصوص نیازهای سرمایهگذاری اعلام کرد: «نزدیک ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه توسط دولت و بخش خصوصی لازم است که پیشبینی ما این است که ۳۷ درصد از آن را بخش خصوصی انجام خواهد داد.» مابقی از طریق تعهدات، مولدسازی منافع عمومی و فاینانس خارجی تأمین خواهد شد.
ذاکری از پیشبینی ۱۲ سیاست برای تسهیل این امر خبر داد و از تشکیل شورای گفتگوی ریلی با همکاری انجمنهای حمل و نقل خبر داد تا بخش خصوصی نه تنها در اجرا، بلکه در سیاستگذاری نیز حضور فعال داشته باشد.
درخواست فوری از دولت
ذاکری به موضوع تأخیر در مبادله قراردادهای منعقد شده بر اساس ماده ۱۲ مصوب شورای اقتصاد اشاره کرد و درخواست کرد «اگر زحمتی نیست حضرت عالی و حتماً امروز بعد از ظهر خواهش خواهیم کرد که در جلسه هیئت دولت موضوع را با وزارت نفت در میان بگذارند و امیدوارم که قراردادهای اجرا شده و امضا شده قبلی سریعتر مبادله بشود و عزیزان بهرهمند شویم.
وی با اشاره به پیشرفت در قراردادها در حوزه ریلی گفت: یکی از قراردادهای مهم که در این جلسه به آن اشاره شده، مربوط به تولید واگنهای مسافری است. ۵۰ درصد پیش پرداخت این قرارداد به تولیدکنندگان پرداخت شده است. این نشاندهنده اعتماد و همکاری موثر بین طرفین است.
ذاکری به تولید واگنهای مخزندار هم اشاره کرد و گفت:همچنین تولید ۶۰۰ دستگاه واگن مخزندار در دست اقدام است که تعدادی از آنها به شبکه ریلی وارد شدهاند. این موضوع میتواند به بهبود ترانزیت مواد نفتی و افزایش کارایی حمل و نقل کمک کند.
او به بهبود وضعیت اقتصادی هم اشاره کرد افزود:این سرمایهگذاریها میتواند نویدبخش بهبود وضعیت اقتصادی برای فعالان این حوزه باشد. برقراری ارتباطات مؤثر از بندرهای مختلف به سمت افغانستان و دیگر کشورها، اهمیت ویژهای در این زمینه دارد.
ذاکری گفت:با توجه به روند فعلی، انتظار میرود که در مدت زمان کوتاهی، تعداد بیشتری از واگنها به شبکه ریلی اضافه شوند که این امر میتواند به افزایش ظرفیت حمل و نقل کمک کند.