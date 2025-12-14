باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رضا نجفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن، از اجرای احکام قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مساحت ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این عملیات با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تنکابن انجام شد.

او افزود:بر اساس این گزارش، ۴۱ قطعه تفکیکی غیرمجاز شامل دیوارکشی، کرسی و استخر در خارج از طرح هادی روستا‌های لوله ده، کمیلیه و خشکداران بخش نشتارود شهرستان تنکابن، قلع و قمع شد. این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی انجام شده است.

مدیریت جهاد کشاورزی تنکابن هشدار داد که با متخلفان در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد قانونی خواهد شد و از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، از مراجع ذی‌صلاح استعلام نمایند.