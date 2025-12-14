کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران به تیم بسکتبال استقلال پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - حامد حدادی، پرافتخارترین بسکتبالیست تاریخ ایران با سابقه حضور در لیگ حرفه‌ای NBA، به‌طور رسمی به تیم بسکتبال استقلال تهران پیوست و در ادامه رقابت‌ها آبی‌پوشان را همراهی خواهد کرد.

حدادی که سابقه حضور در تیم‌های ممفیس گریزلیز و فینیکس سانز در لیگ NBA و سال‌ها عضویت و کاپیتانی تیم ملی بسکتبال ایران را در کارنامه دارد، یکی از برجسته‌ترین و پرافتخارترین چهره‌های تاریخ بسکتبال ایران و آسیا به‌شمار می‌رود و در طول دوران حرفه‌ای خود عناوین متعدد فردی و تیمی را کسب کرده است.

حدادی که پیش از این نیز بارها علاقه و تعلق خاطر خود را به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال اعلام کرده بود، صبح امروز با حضور در محل باشگاه استقلال و پس از دیدار با علی تاجرنیا، قرارداد خود را با تیم بسکتبال استقلال به امضا رساند.