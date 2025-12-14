باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بروز نوسانات ارزی و تلاطم قیمت اونس جهانی طلا در روزهای اخیر، شامگاه گذشته، شنبهشب، جلسهای مهم در بانک مرکزی برگزار شد که در آن، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی برای مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات قیمتی به تصویب رسید.
در این نشست، نحوه مدیریت سمت عرضه و تقاضای ارز، ساماندهی سازوکارهای معاملاتی، تشدید اقدامات نظارتی و مقابله با فعالیتهای مخرب و سفتهبازانه بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این تصمیمات با همکاری دستگاههای مختلف و بهرهگیری از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، با انجام هماهنگیهای لازم میان وزارتخانههای اقتصادی دولت و تشکیل ستاد ویژه کنترل بازار ارز در بانک مرکزی، تصمیمات اتخاذشده با هدف ایجاد ثبات و تعدیل قیمتها در بازار ارز و طلا از امروز وارد فاز اجرا میشود.
منبع: تسنیم