رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بسیاری از سرمایه‌گذاران در تأمین وثیقه با مشکل مواجه هستند.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مراسم قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با حضور وزیر راه و شهرسازی  با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش ریلی کشور گفت: خوشبختانه با اعتمادسازی انجام‌شده و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و همراهی سایر مسئولان، شاهد حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران در حوزه ریلی هستیم؛ حوزه‌ای که تاکنون به‌رغم جذابیت‌های بالا، کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود.

رضایی‌کوچی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور افزود: امروز کشور با ناترازی جدی انرژی مواجه است و توسعه شبکه ریلی می‌تواند نقش مؤثری در صرفه‌جویی انرژی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که ایجاد خطوط ریلی حداقل تا هفت برابر نسبت به جاده موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود و همین موضوع انگیزه توجه بیشتر به این بخش را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی کشور، آلودگی هواست که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تردد خودروهاست. همچنین سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند که بخشی از آن به کیفیت پایین خودروها بازمی‌گردد. سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی می‌تواند به‌طور قابل توجهی موجب کاهش تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای اقتصادی حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: حمل کالا از طریق ریل هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر است و در نهایت کالا با قیمت تمام‌شده کمتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی به‌درستی هدف‌گذاری کرده تا با ایجاد جذابیت و اعتبارسازی، زمینه حضور گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم کند.

رضایی‌کوچی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم گفت: در این برنامه تأکید شده که حداقل ۳۰ درصد حمل بار کشور باید به شبکه ریلی منتقل شود و تا پایان برنامه، جابه‌جایی حداقل ۴۰ میلیون تن کالا از مسیر ترانزیت ریلی محقق شود. این اهداف نشان می‌دهد هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، در چارچوب قانون و در جهت منافع مردم و کشور خواهد بود.

وی همچنین به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ظرفیت‌های خوبی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده از آن توسط بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. در همین راستا، کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه تشکیل شده و روند کار به مراحل پایانی رسیده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند از محل کاهش مصرف انرژی، منافع خود را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاران را تأمین مالی و مسائل بانکی دانست و افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران در تأمین وثیقه با مشکل مواجه هستند. تأکید ما این است که بانک‌ها، قراردادهای خرید تضمینی را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. در این زمینه جلساتی در کمیسیون عمران برگزار شده و پیگیری‌ها برای همراهی بانک‌ها ادامه دارد.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی را به‌عنوان منافع ملی و مردمی دنبال می‌کنیم و کمیسیون عمران همچنان با جدیت از این مسیر حمایت خواهد کرد تا خدمات بهتر و ارزشمندتری به مردم ارائه شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه‌آهن
خبرهای مرتبط
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
آخرین اخبار
افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تاکسی‌های اینترنتی به بهانه سه نرخی شدن بنزین/ تاکسی تعهدات خود را فراموش نکنند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
سیستم یکپارچه فروش بلیت هواپیما در فرودگاه مهرآباد آغاز به کار کرد
پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری دی ماه از سه‌شنبه
هشدار قرمز بارش سنگین در فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان
هشدار قرمز بارندگی در جنوب کشور؛ وزارت نیرو آماده‌باش کامل اعلام کرد
برقراری عدالت و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
ضرورت توسعه تجدیدپذیر‌ها برای رفع ناترازی برق کشور/ صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی
تمام عرضه‌های اولیه‌ای که در بورس تهران انجام شده موفق بودند/ عرضه اولیه بزرگ در بورس در هفته آینده+ فیلم
افزایش ۲ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور با اتکا به توان بومی
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۳ آذرماه
صدور هشدار قرمز و نارنجی برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور/ تهران پایان هفته بارانی خواهد شد
پاک‌نژاد: شرایط فروش نفت ایران تغییری نکرده است
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم