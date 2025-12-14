باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مراسم قرارداد و تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با حضور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت توسعه سرمایهگذاری در بخش ریلی کشور گفت: خوشبختانه با اعتمادسازی انجامشده و پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی و همراهی سایر مسئولان، شاهد حضور پررنگتر سرمایهگذاران در حوزه ریلی هستیم؛ حوزهای که تاکنون بهرغم جذابیتهای بالا، کمتر مورد توجه سرمایهگذاری قرار گرفته بود.
رضاییکوچی با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور افزود: امروز کشور با ناترازی جدی انرژی مواجه است و توسعه شبکه ریلی میتواند نقش مؤثری در صرفهجویی انرژی داشته باشد؛ بهگونهای که ایجاد خطوط ریلی حداقل تا هفت برابر نسبت به جاده موجب کاهش مصرف انرژی میشود و همین موضوع انگیزه توجه بیشتر به این بخش را افزایش میدهد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی کشور، آلودگی هواست که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تردد خودروهاست. همچنین سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در جادههای کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند که بخشی از آن به کیفیت پایین خودروها بازمیگردد. سرمایهگذاری در حوزه ریلی میتواند بهطور قابل توجهی موجب کاهش تصادفات جادهای و تلفات انسانی شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مزایای اقتصادی حملونقل ریلی تصریح کرد: حمل کالا از طریق ریل هم سریعتر و هم ارزانتر است و در نهایت کالا با قیمت تمامشده کمتر به دست مصرفکننده میرسد. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی بهدرستی هدفگذاری کرده تا با ایجاد جذابیت و اعتبارسازی، زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران در این بخش را فراهم کند.
رضاییکوچی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم گفت: در این برنامه تأکید شده که حداقل ۳۰ درصد حمل بار کشور باید به شبکه ریلی منتقل شود و تا پایان برنامه، جابهجایی حداقل ۴۰ میلیون تن کالا از مسیر ترانزیت ریلی محقق شود. این اهداف نشان میدهد هر میزان سرمایهگذاری در این حوزه، در چارچوب قانون و در جهت منافع مردم و کشور خواهد بود.
وی همچنین به ظرفیتهای قانونی برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ظرفیتهای خوبی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و استفاده از آن توسط بخش خصوصی پیشبینی شده است. در همین راستا، کمیتهای با حضور دستگاههای مربوطه تشکیل شده و روند کار به مراحل پایانی رسیده است تا سرمایهگذاران بتوانند از محل کاهش مصرف انرژی، منافع خود را دریافت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یکی از چالشهای مهم سرمایهگذاران را تأمین مالی و مسائل بانکی دانست و افزود: بسیاری از سرمایهگذاران در تأمین وثیقه با مشکل مواجه هستند. تأکید ما این است که بانکها، قراردادهای خرید تضمینی را بهعنوان وثیقه بپذیرند. در این زمینه جلساتی در کمیسیون عمران برگزار شده و پیگیریها برای همراهی بانکها ادامه دارد.
رضاییکوچی خاطرنشان کرد: توسعه سرمایهگذاری در حوزه ریلی را بهعنوان منافع ملی و مردمی دنبال میکنیم و کمیسیون عمران همچنان با جدیت از این مسیر حمایت خواهد کرد تا خدمات بهتر و ارزشمندتری به مردم ارائه شود.