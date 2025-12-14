باران پاییزی به صورت پراکنده و رگباری در نوار ساحلی، جلگه مرکزی و شرق استان گیلان در حال بارش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقشه رادار هواشناسی گیلان نشان می‌دهد بارش‌ها به صورت پراکنده تا نسبتا گسترده در نوار ساحلی، جلگه مرکزی و شرق استان در حال وقوع است.

وضعیت بارش‌ها در این استان متغیر است؛ در برخی نقاط گیلان، شدت بارش باران متوسط تا نسبتا شدید گزارش شده است. همچنین شرایط برای احتمال تگرگ و بارش برف در ارتفاعات استان تا اواخر هفته فراهم است.

از شب گذشته تاکنون آسمان در شهرستان‌هایی از گیلان از جمله آستانه اشرفیه و رودسر با بارش رگباری و رعد و برق همراه بوده است. 

شرایط دریای خزر نیز برای تمامی فعالیت‌های دریایی از امروز تا چهارشنبه ۲۶ آذر ماه نامناسب پیش بینی شده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان

