برای رفاه حال شهروندان، ۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب بین فروشگاه‌های منتخب شهرستان قائم شهر توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه صفری اوریمی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: در راستای تامین نیاز‌های غذایی شهروندان و کنترل قیمت‌ها در بازار، میزان ۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در این شهرستان توزیع گردید.

او افزود: این میزان مرغ منجمد تنظیم بازاری در فروشگاه‌های معتبر توزیع شد که با قیمت مصوب ۱۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسند که این اقدام برای دسترسی آسان‌تر مردم به کالای اساسی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: مرغ منجمد دولتی در فروشگاه‌های هایپر آرین و هایپر پیر در حال عرضه است همچنین بازرسان مربوطه بر اهمیت اطلاع رسانی شفاف قیمت‌ها تاکید کرده و از فروشندگان خواسته‌اند که با نصب بنر‌های قیمت در محل فروشگاه از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

صفری اوریمی با توجه به اینکه شهروندان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب، مرغ منجمد را با قیمت مصوب خریداری کنند و از این طریق بخشی از نیاز‌های غذایی خود را تامین نمایند اشاره کرد و افزود: برای حمایت از مصرف کنندگان و تامین رفاه حال شهروندان، بازرسان نظارت‌های لازم را بر روند توزیع و قیمت گذاری به صورت مستمر انجام می‌دهند.

او در پایان گفت: این نظارت‌ها به ایجاد اعتماد در بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها کمک می‌کند و بازرسان به صورت دوره‌ای به فروشگاه‌ها مراجعه کرده تا اطمینان حاصل شود که مرغ منجمد تنظیم بازاری به درستی توزیع می‌شوند تا شهروندان بتوانند از این خدمات بهرمند شوند.

برچسب ها: توزیع مرغ ، مرغ تنظیم بازار
