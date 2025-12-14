شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی بلاتکلیفی استخدام کارنامه سبز‌ها در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و اضطراب ناشی از شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش (ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴)، نتایج نهایی و سرنوشت ساز اعلام شد. در این میان گروهی از داوطلبان طعم شیرین قبولی را چشیدند؛ اما در کنار آنها، گروهی از داوطلبان نیز در وضعیت مبهمی قرار گرفته‌اند؛ اما آنها نه مردود شده‌اند و نه در اولویت‌های انتخابی خود پذیرفته شده‌اند. این گروه به کارنامه سبزها شناخته شدند؛ خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام ما داوطلبان جوان کارنامه سبز آزمون ماده ۲۸ ؛آموزش و پرورش ۱۴۰۴ ؛در شرایط جنگی و استرس های روحی و روانی زیاد جامعه و با صرف یکسال از عمرمون و هزینه های زیاد ثبت نام و مصاحبه؛ تمام مراحل استخدامی را با موفقیت گذراندیم و فقط بخاطر چند نمره از شغل معلمی کنار گذاشته شدیم. این در حالی است که برگزاری آموزش و پرورش از آزمون ۱۴۰۵ صحبت می کند و برای آن برنامه می ریزد و در عین حال معلمان بازنشسته که شاید بخاطر سن بالا و اختلاف سنی بالای ۵۰ سال حوصله سرو کله زدن با کودک ۷ یا ۸ ساله را ندارد.
لطفا موضوع را رسانه ایی کنید و صدای ما باشید.

 

