بیش از ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران در ۴۸ ساعت گذشته برفروبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی استان مازندران در چند مرحله برف روبی شد.

او افزود: در عملیات برفروبی ۴۸ ساعت گذشته ۶۵ راهدار و ۳۵ دستگاه ماشین آلات راهداری با ۵۴۰ تن نمک و شن و ماسه در محور‌های مواصلاتی استان سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان را برعهده داشتند.

فولادی گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و ورود توده هوای سرد به کشور، راهداران این اداره کل در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات راهداری و ۳۰۶ راهدار و ۴۰ راهدارخانه مستقر هستند و در حال اجرای عملیات برفروبی ونمک پاشی در سطح جاده‌ها به طور شبانه روزی و مستمر هستند.

او افزود: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محور‌های کوهستانی به کلیه رانندگانی که قصد تردد از محور‌های کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند

معاون راهداری استان طول محور‌های برفگیر را مازندران را ۳۷۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰ جایگاه و راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان است.

او افزود: مسافرین و رانندگان محترم می‌توانند جهت کسب آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه نموده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل فرمایند.

