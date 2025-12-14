باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از پیشرفت عملیات ایمن‌سازی محور کندوان خبر داد و گفت: توری سنگ گیر (راک فال) در محدوده شیب‌دار سیاه بیشه این محور بطول ۵۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان با هدف تأمین ایمنی تردد مسافران اجرا گردید.

او افزود: فاز دوم عملیات اجرایی تور سنگ گیر (راک فال) در بالادست محدوده سیاه بیشه به طول ۴۰ متر به مرحله اجرا در می‌آید.

محمدنژاد گفت: توری سنگ گیر (راک فال) سازه‌ای حفاظتی است که برای مهار ریزش سنگ و خاک در مناطق شیب‌دار اجرا می‌شود و مانع ورود سنگ‌های سقوط‌کرده به سطح جاده می‌گردد و این سازه توان جلوگیری از سقوط حدود ۵ هزار کیلوگرم سنگ را دارد و مانع ورود ریزش‌ها به سطح جاده خواهد شد.

او در مورد ویژگی‌های کلیدی تور سنگ گیر (راک فال)، افزود: توری سنگ گیر توانایی مقابله با ضربه ناشی از رها شدن قطعات سنگی بزرگ از ارتفاع زیاد را دارند و ازآن همچنین می‌توان برای جلوگیری از انتقال رسوبات ناشی از سیلاب‌ها در داخل آبرو‌ها که می‌تواند بسیار حادثه‌ساز باشد نیز استفاده کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در ادامه گفت: تور سنگ گیر (راک‌فال) که اخیراَ در این محور نصب گردید عملکرد موفقیت‌آمیزی از خود نشان داد، یک سنگ در حال سقوط از ارتفاعات، توسط این توری مهار شد و اجازه نداد وارد مسیر تردد خودرو‌ها شود.

او افزود: به گفته عوامل حاضر در محل، در صورت عبور این سنگ از سد تور سنگ گیر (راک‌فال)، احتمال وقوع حادثه برای خودرو‌های عبوری بسیار بالا بود.

محسن محمدنژاد در ادامه گفت: در دو سال گذشته جهت تامین ایمنی محور کندوان اجرای عملیات گالری پیش ساخته در منطقه کمرزرد یکی از پرخطرترین نقاط محور که شامل نصب قطعات فوقانی به طول ۲۳۰ متربا اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان نصب گردید که با نصب این گالری شاهد کاهش مشکلات ریزش سنگ در محور بودیم.

او با تشریح آخرین وضعیت عملیات عمرانی و ایمن‌سازی در محور کندوان، ادامه داد: عملیات اجرایی ایمن سازی با نصب تورسنگ در محور‌های مستعد ریزش سنگ بوده بر روی تراشه‌های ریزشی محور کندوان در ۵ نقطه با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان نیز در محور اجرایی گردید.

محمدنژاد گفت:محور کندوان جزو شبکه‌های ارتباطی اصلی پایتخت به شمال کشور شامل استان گیلان و غرب استان مازندران است که به علت برخورداری از مناظر طبیعی، جاذبه‌های تاریخی و کوتاه بودن مسافت در تمام فصول به ویژه نوروز با استقبال مسافران و گردشگران داخلی و خارجی همراه است.