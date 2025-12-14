وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست بانوان دارای آثار تقریظ شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: دفاع مقدس ابعاد زنانه زیادی دارد با این که چهره جنگ معمولا مردانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست بانوان دارای آثار تقریظ شده از سوی مقام معظم رهبری با سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، علیرضا مختارپور پژوهشگر و عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی و محمد محمدیان دبیر شورای نشر اندیشه و آثار مقام معظم رهبری شنبه (۲۲ آذر) برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریکِ ایام میلاد حضرت زهرا (س)، در این نشست گفت: گاه این پرسش وجود داشته است که چرا رهبر معظم انقلاب توجه ویژهای به ادبیات پایداری دارند.
صالحی تصریح کرد: یکی از زوایای توجه ایشان به ادبیات پایداری، تاثیر آن در سلوک و تربیت اخلاقی و دینی است که بیتردید بسیار مهم و قابل توجه است اما برداشت دیگری که بهویژه در سال جاری و با رخدادهای جنگ تحمیلیِ ۱۲ روزه برای من پررنگتر شد این است که ایران همواره در معرض مخاطرات قابل توجه جغرافیایی و تاریخی قرار داشته است و به همین دلیل نیازمند زیرساختهای امنیت هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بخشی از این زیرساختها مربوط به «امنیت سخت» است؛ مسیری که رهبر انقلاب آن را پیوسته دنبال کردهاند و نتایج آن را در حوزه موشکی و پهپادی در جنگ اخیر دیدهایم.
وی با بیان اینکه «امنیت نرم» نیز مانند امنیت سخت اهمیتی اساسی دارد، خاطرنشان کرد: این بُعد از امنیت در تقویت روحیه مقاومت، تابآوری اجتماعی و ایستادگی مقابله هجوم دشمن، تجلی مییابد.
صالحی با تاکید بر اهمیت بازآفرینی خاطرات گفت: ادبیات پایداری با بازآفرینی خاطرات و نزدیککردن نسلهای جدید به زمان و مکان دفاع مقدس میتواند روحیه مقاومت را برای عزت ملی تقویت کند، بهویژه برای نسلی که جنگ را ندیده است و تنها از این مسیر میتواند با آن پیوند برقرار کند.
زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز که تهدیدهای بیرونی افزایش یافته اهمیت توجه به این گونه از ادبیات دوچندان میشود. ادبیات پایداری، در حقیقت ادبیات تابآوری اجتماعی است.
وی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس هشتساله پدیدهای متفاوت است، افزود: در تاریخ ایران و جهان جنگهای بسیاری رخ داده است اما کمتر جنگی را میتوان یافت که یک ملت با همه اقشار و طبقاتش یکپارچه در آن حضور یافته باشند.
صالحی تصریح کرد: دفاع مقدس گنجینهای سرشار از ارجاعاتی است که میتواند تاب آوری اجتماعی را افزایش دهد و هر کس میتواند با الگویی همذاتپنداری کند؛ یکی از ویژگیهای دفاع مقدس این است که به قدری تنوع در الگوهایی که ارائه میکند وجود دارد که گروههای مختلف را میتواند با خود درگیر و تابآوری اجتماعی را تکثیر کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته دفاع مقدس «چهره زنانه» آن است، گفت: در حالی که جنگها معمولاً پدیدهای مردانه تلقی میشوند، دفاع مقدس از معدود جنگهایی محسوب میشود که حضور و نقش زنان در آن بسیار پررنگ بوده است.
وی در ادامه نقش زنان در حوزه دفاع مقدس را ذیل سه لایه مستقیم، نیمهمستقیم و غیرمستقیم دستهبندی کرد و افزود: زنان در عرصههای امدادگری، پزشکی، خبرنگاری و ... توانستند نقش مستقیم ایفا کنند.
صالحی با بیان اینکه در لایه غیرمستقیم نیز پشتیبانیها و خدماتدهی زنان نقشی اساسی داشت، اظهار کرد: در اینجا به تعبیر امام خمینی(ره) اشاره میکنم که فرمودند: «وقتی در تلویزیون میبینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و از قوای مسلّح ارزشی برای آنها در دلم احساس میکنم که برای کس دیگری نمیتوانم اینطور ارزش قائل شوم. ما باید قدر این نعمت را بدانیم و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دفاع مقدس ابعاد زنانه زیادی دارد با این که چهره جنگ معمولا مردانه است ولی دفاع مقدس وجوه زنانه اعجاب انگیزی دارد. باید توجه کرد که برای درونی کردن امنیت نرم بخش زنانه جامعه کمک بیشتری میکند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه راویان زنِ زیادی در حوزه ادبیات پایداری مشغول به ایفای نقش هستند، افزود: ویژگی زنان در جزئینگری، باعث میشود در روایتها به ظرایف و جزئیاتی توجه کنند که به کمک روایتِ بهتر حوادث رخ داده میآیند.
صالحی تصریح کرد: همچنین درک وجودی و همذاتپنداری عمیق زنان با زنانی که زندگیشان بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با جنگ گره خورده بود، موجب میشود روایتهای زنانه از دفاع مقدس، اصیلتر و تأثیرگذارتر باشند.
وزیر فرهنگ با تاکید بر اینکه دفاع مقدس ما صرفاً جنگ مردان نبود و دستکم نیمی و چهبسا بیش از آن با حضور و ایستادگی زنان معنا پیدا کرد، گفت: این چهره زنانه، از ویژگیهای ممتاز دفاع مقدس ماست و نیازمند فهم، درک و روایت دقیق است و روایت زنانه از آن، ترسیم دقیقتر و موثرتر را ایجاد کرده و میکند. از این رو روایت شما خانمهای گرامی چنین اهمیت و جایگاهی را دارد.
وزیر فرهنگ در پایان سخنان خود، با بیان اینکه مسئله ادبیات پایداری را صرفاً از زاویه ایدئولوژیک نمیبینم، افزود: حتی کسانی که تعلق مذهبی پررنگی هم نداشته باشند، اگر بدانند برای حفظ این خاک و وطن چه ایثارهایی شده است با این روایتها پیوند برقرار میکنند. این «وطننگاری» در نهایت به پایداری و ماندگاری ایران عزیز ما کمک خواهد کرد.
نویسندگان در ابتدای این نشست چالشها و راهکارهای برون رفت از آن را بیان کردند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قول پیگیری داد.
در پایان نیز صالحی با اهدای لوح تقدیر از زحمات نویسندگان حاضر در جلسه قدردانی کرد.
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی