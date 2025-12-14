باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدمات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاهبرداری که یک زن می‌باشد با وعده دورغین ارتباط با افراد ذی نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.