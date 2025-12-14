جانشین انتظامی مازندران از بازداشت خانم کلاهبردار میلیاردی که با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد در شهرستان "تنکابن" خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدمات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاهبرداری که یک زن می‌باشد با وعده دورغین ارتباط با افراد ذی نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری میلیاردی
خبرهای مرتبط
کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران
کشف کلاهبرداری میلیاردی از طریق فروشگاه اینترنتی جعلی با بیش از ۳۰ شاکی
کشف کلاهبرداری میلیاردی در پوشش خرید خشکبار از طریق دیوار و شیپور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مشخصات و تصویر نشان بدهید بلکه مالباخته داشته داشته باشد
۰
۲
پاسخ دادن
آخرین اخبار
ایمن‌تر شدن محور کندوان با نصب توری سنگ گیر
ساری میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان
دستگیری خانم کلاهبردار با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور
هشدار در خصوص رانندگی در روز‌های برفی
برفروبی ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران
توزیع ۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در قائم شهر؛ تاکید بازرسان به رعایت قیمت مصوب
جوجه ریزی یک میلیون قطعه‌ای برای تامین نیاز بازار گوشت مرغ در قائم شهر
قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن
رسیدگی به پرونده قاچاق انواع کالای دخانی در قائمشهر
قهرمانی تیم ملی دراگون‌بوت در یوروکاپ دبی با مربی و قایقرانان بابلسری
تامین امنیت غذایی پایتخت؛ ارسال روزانه ۵۸۰ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران
هشدار وقوع سیلاب‌های محلی در مازندران
هشدار موج بارشی در مازندران
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
افت تراز آب دریای خزر و سایه تعطیلی بر سر بنادر شمال