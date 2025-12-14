باشگاه خبرنگاران جوان- در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران، حجتالاسلام دکتر سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، از ابلاغ دستورالعمل جامع و فنی ساخت پیادهروها و معابر نفوذ پذیر شهری به تمامی مناطق و سازمانهای شهرداری تهران خبر داد.
آقامیری با اشاره به سابقه بررسیهای تخصصی در شورای فنی شهرداری تهران گفت: «موضوع پیادهروسازی از حدود یک سال گذشته در شورای فنی بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در این فرآیند، ۱۰ تا ۱۵ نفر از کارشناسان و اعضای شورای فنی جلسات متعدد برگزار کرده و تمامی ابعاد اجرایی، بهویژه فهرستبها و شیوههای اجرایی، بررسی شده است.»
وی تأکید کرد که بر اساس مصوبه شورای فنی، ساخت پیادهروهای بتنی و آسفالتی بهطور کامل ممنوع اعلام شده است. «در بوستانها و فضاهای سبز اجرای پیادهروها باید با زیرسازی شنی و روش خشکچینی انجام شود و حتی در صورت استفاده از کفپوش بتنی، اجرای کار باید به صورت خشکچینی باشد.»
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا افزود: «اجرای پیادهروهای آسفالتی صرفاً در موارد ترمیم محدود در مناطق صنعتی مجاز است و استفاده از کفپوشهای بتنی نیز تنها در ترمیمهای کوچک و با رعایت دقیق ضوابط اجرایی و زیرسازی امکانپذیر است.»
آقامیری با اشاره به گستردگی مستندات این دستورالعمل گفت: «برای تدوین این سند، آنالیزهای فنی گستردهای انجام و مستندات و طراحیهای مرتبط در قالب بیش از ۸۰ صفحه تهیه شده است. فهرستبهای اجرای پیادهروها بهصورت دقیق، شفاف و مبتنی بر عدد و رقم مشخص شده و نحوه اجرای صحیح پروژهها به طور کامل تبیین شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «این دستورالعمل با شماره سند (۴۰_۶۰_۸_۶) مشخص در تاریخ ۳۰ شهریورماه به تمامی سازمانها، مناطق، سازمانهای عمرانی و واحدهای ذیربط شهرداری تهران ابلاغ شده و هماکنون لازمالاجراست.»
آقامیری در پایان تأکید کرد: «این مصوبه حاصل پنج تا شش ماه کار کارشناسی تخصصی با حضور ۱۰ تا ۱۵ نفر از کارشناسان حوزههای مختلف بوده و تمامی پیوستها، ضوابط اجرایی و فهرستبهای مربوطه آماده است و میتواند به عنوان پیوست مصوبات و لوایح مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.»